Por Julia Pompeo * | 21 de fevereiro de 2022

No próximo sábado o Inter recebe o Grêmio no Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

Após a derrota por 3 a 2 para o São José, no último domingo (20), no Passo d’Areia, o presidente Alessandro Barcellos falou por meio de entrevista coletiva com a imprensa. Na ocasião, o dirigente afirmou que o clube segue no mercado em busca de reforços.

Ao ser questionado sobre a fotografia do grupo, Alessandro respondeu: “Estamos no processo de montagem desse grupo. Estamos trabalhando no mercado. Não é uma desculpa e sim uma constatação. (…) Esperamos ainda ter chegadas. Esse processo ainda não terminou. Essa reformulação permanece e continua sendo feita.”

“Eu não vou comentar jogador A, B ou C mas posso dizer que o Inter está no mercado. (…) Temos uma escassez no mercado em algumas posições e valores exorbitantes em alguns negócios” , acrescentou o presidente.

Barcellos falou ainda sobre o técnico colorado Alexander Medina: “Evidentemente que não estamos satisfeitos. Mas a responsabilidade é de todo mundo. Assumirmos as nossas responsabilidades e trabalhar pra tirar essa passado pra que a gente possa remobilizar pro clássico.”

No próximo sábado (26), o Inter recebe o Grêmio no estádio Beira-Rio, no clássico de número 435, em jogo é válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Na tabela, o Inter se encontra em terceiro lugar, com 12 pontos, cinco a menos que o líder Grêmio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

