Inter Sem folga depois de derrota, Inter começa a se preparar para o Grenal de sábado

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogadores que não estiveram em campo contra o São José fizeram trabalho tático no primeiro treino da semana. (Foto: Eduardo Schemes/SC Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Colorado voltou aos treinos na tarde da segunda-feira (21) e deu início à preparação para o Grenal 435. Será o primeiro clássico do ano, válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O duelo está marcado para o sábado (26), às 19h, no estádio Beira-Rio.

O primeiro treinamento da semana foi dividido em duas partes. Quem atuou no estádio Passo D’Areia, na derrota de 3 a 2 para o São José, realizou exercícios físicos e regenerativos na academia, depois uma atividade mais leve no campo. Enquanto isso, o restante do grupo fez um trabalho tático com o treinador Alexander Medina.

O grupo colorado volta aos treinos na manhã desta terça-feira (22), dando sequência à preparação para o clássico.

Pressão

O Inter aposta todas as suas fichas contra o Grêmio para poder engrenar no Gauchão e ficar mais aliviado na zona de classificação. A equipe ocupa o terceiro lugar na tabela, com 12 pontos, em 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. A campanha é a mesma do São Luís de Ijuí, que ocupa a quarta posição com saldo de gols menor.

A situação é perigosa e o risco de deixar a zona dos quatros classificados é grande em caso de derrota. Logo atrás do São Luís e do Colorado, quatro times pressionam para entrar no G4: Caxias, Aimoré, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas, todos com 11 pontos ganhos.

Medina ainda não definiu a escalação para o clássico de sábado, porém deve utilizar um time mais experiente contra o Grêmio para lidar com a pressão. O treinador deve retornar com Bruno Méndez e Moisés entre os titulares. Novo reforço, Fabricio Bustos está preparado e vai jogar caso estiver regularizado na CBF.

No meio, o Inter deve ter a presença de Gabriel e Taison. Poupado contra o São José, D’Alessandro não está descartado e pode começar entre os titulares, fazendo dupla com o companheiro de conquista da Libertadores de 2010.

A provável escalação colorada para a partida conta com: Daniel; Fabricio Bustos (Heitor), Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Gabriel, Johnny, Edenilson, Mauricio (D’Alessandro) e Taison; David (Wesley Moraes).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter