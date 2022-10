Tecnologia Não leve o iPhone 14 junto à montanha-russa. Novo recurso do celular está confundindo a diversão com acidentes de carro

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Recurso do aparelho vem disparando ligações de emergências de pessoas se divertindo em passeios em montanhas-russas. (Foto: Reprodução)

No mês passado, a Apple revelou que o iPhone 14 leva o recurso Crash Detection (“Detecção de colisão”, na tradução literal), que identifica quando um usuário se envolve em um acidente de carro e avisa autoridades sobre a emergência. Apesar de a iniciativa ser boa, a ferramenta vem apresentando um comportamento inusitado: ela vem disparando ligações de emergências de pessoas se divertindo em passeios em montanhas-russas.

O Crash Detection é composto por sensores treinados para detectar impacto em acidentes automobilísticos. Esse recurso de segurança é programado para identificar colisões de carros comuns, picapes e SUVs, concentrando impactos frontais, laterais, traseiros e capotamento. A ferramenta só é ativada quando o usuário está em um veículo em movimento – a inteligência artificial (IA) trabalha junto com os sensores, o GPS, o barômetro e o microfone dos dispositivos.

Alerta de emergência

Ao detectar que o usuário sofreu um acidente, o iPhone exibe um alerta de que entrará em contato com os serviços de emergência – se a notificação não é dispensada em 20 segundos, a ferramenta faz a ligação. Um relatório do jornal americano The Wall Street Journal revelou que o Crash Detection enviou policiais a diversos parques de diversão nos EUA, após confundir como emergências reais os movimentos de aceleração e desaceleração de montanhas-russas.

“Inimigo” dos parques de diversões

Assim, o aparelho virou uma espécie de “inimigo” dos parques de diversões. A recomendação do momento é, caso não seja possível deixar o seu aparelho de fora das atrações, coloque-o no modo avião ou desative o Crash Detection ( vá a Configurações, selecione SOS e desative a opção Ligar após acidente grave; no Apple Watch desative a opção Detecção de braço).

Em resposta aos alertas falsos, um porta-voz da Apple se pronunciou dizendo que a empresa testou o Crash Detection com mais de um milhão de horas de dados de acidentes de carro e análises de condução de veículos do mundo real. Além disso, a empresa afirma que já foram realizadas avaliações para verificar a precisão da detecção de falhas do ‌iPhone 14‌ e foram obtidos resultados variados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

