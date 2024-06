Geral “Não se preocupe tanto”, diz Sérgio Moro à mulher após virar réu por calúnia

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

A decisão de tornar Moro réu por calúnia contra Gilmar Mendes foi tomada por unanimidade. (Foto: Saulo Cruz/Agência Senado)

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) tentou na terça-feira (4) tranquilizar a esposa, a deputada Rosângela Moro (União Brasil-PR), em uma mensagem enviada após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornar o ex-juiz da Operação Lava-Jato réu por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes.

Em conversa de WhatsApp, registrada por repórteres fotográficos que estavam no plenário do Senado, Moro diz à cônjuge que será processado por calúnia e que a pena, em caso de condenação, pode ser superior a quatro anos, embora esse tempo de punição seja “altamente improvável”.

“Ish, aonde vc está? (sic)”, pergunta Rosângela Moro ao marido, que diz que está no plenário do Senado. E Moro acrescenta:

“Não se preocupe tanto”.

Moro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao STF pelo crime de calúnia, após um vídeo viralizar mostrando o senador em um evento social e falando em “comprar um habeas corpus” de Gilmar Mendes.

Relatora do caso, a ministra Cármen Lúcia entendeu que há elementos para a abertura de uma ação penal contra o senador. Os demais ministros da Primeira Turma – Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Alexandre de Moraes – concordaram com o voto da relatora.

Ou seja, a decisão de tornar Moro réu por calúnia contra Gilmar Mendes foi tomada por unanimidade.

Em uma rede social, o ex-juiz da Lava Jato disse que a frase sobre o ministro do STF foi uma “piada” durante brincadeira de festa junina. Ele também alegou que o fato ocorreu antes de ele ser eleito senador da República. E que a gravação do momento foi realizada e divulgada sem sua autorização.

“O recebimento da denúncia não envolve análise do mérito da acusação e no decorrer do processo a minha defesa demonstrará a sua total improcedência”, declarou Moro na rede X.

Código Penal

O artigo 41 do Código de Processo Penal foi usado como base pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) para receber, por unanimidade, uma denúncia contra o senador. A calúnia é um dos crimes contra a honra e consiste em atribuição falsa de crime.

O artigo diz que “a denúncia ou queixa [de crime de ação pública] conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Por causa da fala, os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino enxergaram indícios de que o senador atribuiu a prática do crime de corrupção passiva ao ministro Gilmar Mendes, ao sugerir que ele venderia sentenças.

A denúncia foi assinada pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo. Ela pede a condenação de Moro pelo crime e cita como agravante o fato de a declaração em questão ter sido feita contra um funcionário público, na presença de várias pessoas. A PGR requer ainda a reparação em valores e a perda do mandato do senador, caso condenado a pena superior a quatro anos.

Todos os ministros seguiram o voto da relatora do caso, a ministra Cármen Lúcia. Ela entendeu que a peça acusatória atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. A defesa do senador Sérgio Moro havia afirmado haver violação do mesmo artigo do código, uma vez que, na denúncia, a PGR cita falas proferidas em “data, hora e local incertos”. As informações são do portal de notícias G1 e da CNN.

