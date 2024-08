Inter Nesta quarta-feira, o Inter volta a enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O último treinamento em preparação para o duelo foi finalizado na manhã dessa terça-feira (27) no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de vencer o Cruzeiro por 1 a 0 no Estádio Beira-Rio no último domingo (25), o Inter volta a enfrentar o time mineiro na noite desta quarta-feira (28), agora em Belo Horizonte, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Válido pela 5ª rodada da competição, o confronto teve de ser adiado por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio. O jogo está marcado para as 19h30min no Mineirão. Atualmente, o Colorado ocupa a 11ª posição da tabela de classificação, com 28 pontos.

O último treinamento em preparação para o duelo foi finalizado na manhã dessa terça-feira (27) no CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado comandou um trabalho fechado para realizar os últimos ajustes no time que entrará em campo. Em relação ao último jogo, o treinador não poderá contar com o goleiro Chino Rochet, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Novos diretores

André Mazzuco e Andrés D’Alessandro, respectivos novos Diretor Executivo e Diretor Esportivo do Colorado, foram oficialmente apresentados na segunda-feira (26).

Graduado em Educação Física, com mestrado em Performance e especialização em Gestão Esportiva pela CBF, Mazzuco chega ao Inter após passagens por Vasco da Gama, Cruzeiro, Santos, Botafogo e Cruzeiro. “Acho que o Inter nos entrega uma história maravilhosa, uma mensagem positiva, de que dá para se reerguer. E hoje a gente inicia uma jornada diferente para buscar muito mais”, afirmou Mazzuco na apresentação.

Ídolo da história colorada e segundo atleta que mais vezes vestiu a camisa vermelha, o argentino Andrés D’Alessandro inicia sua quarta passagem pelo Inter – a primeira fora de campo. “A minha aproximação com o elenco é fundamental. A minha aproximação com o treinador é fundamental. E a minha aproximação com a direção vai ser fundamental, também, para poder levar adiante os processos e trabalhar no dia a dia junto com a comissão, com o treinador”, disse D’Alessandro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/nesta-quarta-feira-o-inter-volta-a-enfrentar-o-cruzeiro-pelo-brasileirao/

Nesta quarta-feira, o Inter volta a enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

2024-08-27