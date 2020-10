Geral Neymar ficará sem jogar pelo menos até meados de novembro

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Neymar sofreu um problema muscular na coxa. (Foto: Reprodução)

O atacante Neymar ficará afastado dos gramados até meados de novembro por causa da lesão sofrida em confronto do PSG (Paris Saint-Germain) contra o Istanbul Basaksehir pela Liga dos Campeões, disse o técnico do clube francês, Thomas Tuchel, nesta sexta-feira.

Neymar sofreu um problema muscular na coxa aos 26 minutos de jogo, na vitória de quarta-feira dos franceses por 2 x 0 sobre o clube turco.

“Neymar deve estar de volta após a pausa para os jogos internacionais”, afirmou Tuchel a repórteres antes do jogo do PSG no Campeonato Francês em Nantes, no sábado.

O intervalo no calendário dos clubes para as partidas das seleções nacionais vai de 11 a 17 de novembro. A seleção brasileira joga em casa contra a Venezuela e fora contra o Uruguai, nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

O PSG, com 18 pontos em oito jogos, lidera a classificação do Campeonato Francês pelo saldo de gols à frente do Lille.

Longa lista de lesionados

Neymar foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 do PSG contra o Istanbul Basaksehir, pela Liga dos Campeões. Ele foi diagnosticado com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. A CBF ainda não se manifestou sobre um possível corte do atacante da lista de convocados para os jogos contra Venezuela, no dia 13, e Uruguai, no dia 17 de novembro.

Neymar é mais um da longa lista de lesionados do PSG. Além dele, os meio-campistas Draxler, Verratti e Paredes, e o atacante Icardi também seguem em tratamento por problemas musculares. Tuchel fez questão de culpar o calendário com várias partidas em um período curto de tempo.

“Nós estamos matando os jogadores. Há uma grande correlação entre preparação, performance e períodos de descanso. No futebol, nós sempre pegamos os melhores jogadores, porque eles também jogam por seu país. Eles têm viagens. Para mim, é muito, não há uma fase para recuperação”, declarou.

Depois de jogar na Turquia na última quarta-feira, o PSG enfrenta o Monaco fora de casa neste domingo e depois vai à Alemanha para encarar o RB Leipzig pela Liga dos Campeões. A partida contra o time do Principado pelo Campeonato Francês é neste domingo, às 16h. As informações são da agência de notícias Reuters e do site Globo Esporte.

