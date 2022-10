Futebol Neymar pode ficar fora da Copa após julgamento na Espanha; entenda

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogador vai enfrentar um julgamento na Espanha nos dias 17 e 31 de outubro. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar pode ficar fora da Copa do Mundo do Catar após enfrentar um julgamento na Espanha nos dias 17 e 31 de outubro.

O jogador de futebol, que atualmente atua pelo Paris Saint Germain, é alvo de acusação de fraude e corrupção. O período analisado seria de sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2013. Inclusive, a empresa brasileira de investimentos, DIS, que apresentou a ação, espera uma pena de cinco anos de prisão para o atleta.

Os promotores espanhóis, contudo, querem uma pena de dois anos de prisão, além do pagamento de uma multa de 10 milhões de euros. Caso Neymar seja condenado, estará proibido de jogar futebol durante o período, mesmo que cumpra a pena em liberdade, ficando fora da Copa.

Além do atleta, são réus no julgamento os dois clubes, Santos e Barcelona, os ex-presidentes do time europeu, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell, e o ex-presidente do clube brasileiro, Odílio Rodrigues.

Aliás, vale lembrar que a DIS adquiriu 40% dos direitos do jogador quando ele tinha 17 anos, pelo valor de 2 milhões de euros. Contudo, eles alegam que a venda de Neymar para o clube espanhol foi abaixo de seu valor real de mercado.

Na época, o Barça disse que a transferência do atleta foi no valor de 57,1 milhões de euros, sendo 40 milhões pagos à família dele. Já a DIS recebeu 40% dos 17,1 milhões que foram pagos ao Santos.

Última Copa

Em outubro de 2021, Neymar declarou que a competição do Catar poderia ser a sua última, mas há quem aposte o contrário. E é ninguém mais ninguém menos do que Tite. Em entrevista exclusiva ao site Lance, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o treinador da Seleção Brasileira comentou sobre o tema e deu sua opinião acerca da fala de Neymar.

“Não é a última Copa dele. Absolutamente não. Pode escrever o que eu estou falando. Um jogador com as características técnicas e físicas que tem o Neymar vai jogar para lá dos 35 anos. Ele é um jogador leve, ágil, móvel… Pode olhar os jogadores que têm uma longevidade maior em alto nível, são jogadores que em termos físicos mantêm essas características. Um jogador mais pesado, um jogador que tem uma alavanca grande tem mais dificuldade de manter. Ele (Neymar) vai manter, ele vai para outras Copas”, disse Tite, que completou:

“Guardem essa pergunta. E se o Neymar falou isso (última Copa do Mundo), eu discordo de ti, Neymar (risos). Eu discordo. Guarda para o técnico de 2026. Talvez a partir daí ele pare. Até faço um comparativo com o Messi. A estrutura física dele é muito mais compatível de manter do que o Messi. Ele é mais rápido, mais leve.” As informações são do portal de notícias Terra e do site Lance.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol