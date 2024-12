Flávio Pereira No Senado, representantes comerciais agradecem ao senador Heinze pela Emenda 228 que reduz tributação para a categoria

Por Flavio Pereira | 13 de dezembro de 2024

O presidente do CORE-RS, Roberto Salvo, o vice presidente José Valdeci Rodrigues,o Dr. Cristian Feoli e a coordenadora Etiana Pedroso agradeceram ao senador Luis Carlos Heinze. Foto: Divulgação/Tatiane Alves/Senado Federal O presidente do CORE-RS, Roberto Salvo, o vice presidente José Valdeci Rodrigues,o Dr. Cristian Feoli e a coordenadora Etiana Pedroso agradeceram ao senador Luis Carlos Heinze. (Foto: Divulgação/Tatiane Alves/Senado Federal) Foto: Divulgação/Tatiane Alves/Senado Federal

Os senadores concluíram em Plenário, na quinta-feira (12), a regulamentação da reforma tributária. O texto volta à Câmara dos Deputados com novas hipóteses de redução dos futuros tributos (CBS e IBS). O relator Eduardo Braga (MDB-AM) emitiu sua última avaliação no Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024, e incluiu no texto final, a emenda nº 228 do Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) que inclui os Representantes Comerciais no rol das profissões beneficiadas com 30% de desconto no IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS Contribuição sobre Bens e Serviços. Esse beneficio havia sido excluído no texto anterior, aprovado pela Câmara.

Assim, profissionais da área terão acesso à alíquota reduzida, desde que submetidos à fiscalização por seus Conselhos Profissionais e prestem serviços vinculados à sua habilitação como pessoa física.

O presidente do CORE-RS, órgão regulador da profissão de Representante Comercial no Rio Grande do Sul, Roberto Salvo, acompanhado do vice presidente José Valdeci Rodrigues, do Dr. Cristian Feoli e da coordenadora Etiana Pedroso realizou no Senado uma visita de agradecimento ao gabinete do Senador Luis Carlos Heinze. Segundo o lider dos representantes comerciais gaúchos, “esta inclusão foi resultado de uma grande articulação que sensibilizou o senador Heinze, e permitiu a inclusão dos Representantes Comerciais no rol das profissões beneficiadas com 30% de desconto no IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS Contribuição sobre Bens e Serviços”.

O presidente do Conselho, Roberto Salvo disse ainda ao colunista, que “graças à emenda nº 228 apresentada pelo Senador Heinze, os Representantes Comerciais foram incluídos nessa lista de isenções, o que representa um marco importante para a categoria, refletindo o compromisso do Senador com o desenvolvimento econômico e social do estado”.

Para o presidente do Confere, Archimedes Cavalcanti Júnior, a inclusão dos Representantes Comerciais é um reconhecimento justo e merecido, resultado do trabalho incessante do Sistema Confere/Cores para valorizar uma profissão essencial, responsável por cerca de 30% dos negócios realizados no Brasil.

