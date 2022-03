Gauchão 2022 No último Grenal do ano, finalista do Gauchão será definido nesta quarta

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Jogo decisivo está marcado para as 22h15, na Arena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Para definir quem será o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho, a dupla Grenal volta a se enfrentar nesta quarta-feira (23). A partida está marcada para às 22h15 e terá como palco a Arena gremista. No jogo de ida, no último sábado (19), quem levou a melhor foi o Grêmio, que goleou o Inter por 3 a 0 em pleno Beira-Rio.

O Tricolor, comandado por Roger Machado, pode até perder por 2 gols de diferença, que estará na fase final. Caso o placar se repita, a decisão da vaga será decidida nas penalidades máximas. O Colorado de Alexander Medina avançará diretamente caso vença por 4 a 0.

O segundo finalista sairá do embate entre Ypiranga e Brasil de Pelotas, mais cedo nesta quarta, às 19h30. No confronto de ida, em casa, o Brasil venceu por 1 a 0.

O Grenal 437 será o último deste ano, já que em 2022 o Grêmio foi rebaixado para a Série B do Brasileirão e o Inter, mesmo com uma campanha irregular, assegurou a permanência na elite do futebol brasileiro.

Grêmio

Visando o Grenal 437, o técnico gremista Roger Machado comandou o último treinamento do anfitrião desta noite no CT Luiz Carvalho. A atividade foi totalmente fechada à imprensa.

O comandante gremista trabalhou questões táticas e jogadas de bola parada, além de ter tirado as últimas dúvidas quanto a escalação do time que vai a campo. O volante Villasanti, convocado para a seleção paraguaia, é desfalque confirmado.

Inter

Com a desvantagem do primeiro jogo, o Inter precisa vencer a partida por três gols para levar o jogo aos pênaltis ou mais de quatro para obter a classificação. Com foco total no duelo, a equipe colorada encerrou a preparação para o clássico na tarde desta terça-feira (22).

O treinamento começou com exercícios físicos no gramado, depois a comissão técnica de Alexander Medina comandou atividades de posse de bola em campo reduzido. Para fechar a tarde, um trabalho tático foi orientado no gramado, ajustando o posicionamento e movimentação da provável equipe que jogará o clássico.

Paulo Victor, expulso no último jogo, além de Moisés e Boschilia, lesionados, ficam de fora. Assim como Wanderson e Alemão, que não estão inscritos no Campeonato Gaúcho.

