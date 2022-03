Futebol Grêmio volta a treinar com foco na final do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Equipe desenvolve trabalho técnico e tático no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel)

Depois de classificar-se para a final do Campeonato Gaúcho, a equipe gremista está com foco total para a disputa deste sábado (26), quando enfrenta o Ypiranga, às 16h30 em Erechim. Está é a oportunidade do Grêmio conquistar o pentacampeonato no Estadual e ter o primeiro título sob comando do técnico Roger Machado. Para isso, os atletas tricolores retomaram os trabalhos na tarde desta quinta-feira (24), no CT Luiz Carvalho.

No gramado, a atividade foi executada pelos atletas que não atuaram a maior parte do tempo no último clássico; quando o Grêmio mesmo sendo superado por 1 a 0 pelo Inter, no placar agregado venceu seu rival por 3 a 1. Enquanto que, no vestiário, os demais jogadores efetuaram trabalhos regenerativos.

No coletivo e em campo aberto, Roger Machado orientou a equipe com atividade técnica e tática de 11 contra 11. O objetivo foi de trabalhar a evolução ofensiva e o ajuste do passe final, antes das conclusões a gol.

Na manhã desta sexta-feira (25), o elenco ainda treina no CT Luiz Carvalho. Logo depois do almoço, a delegação inicia o deslocamento para Erechim, onde estará concentrada até momentos antes da partida no Estádio Colosso da Lagoa.

Até o momento, o único desfalque confirmado é do atacante Ferreira, que cumprirá suspensão automática. Nos minutos finais do Grenal 436, uma confusão entre as equipes resultou na expulsão de Medina e Bruno Méndez pelo Inter, e o atacante Ferreira pelo lado do Grêmio.

Rodrigo Ferreira

O Grêmio deve fechar a contratação do lateral direita Rodrigo Ferreira, que já está em Porto Alegre. Segundo informações da Rádio Grenal, o acerto ainda depende de exames médicos e assinatura de contrato para ser anunciado pela direção do clube. O jogador só ficará à disposição da equipe a partir da Série B.

