Rio Grande do Sul Nova diretoria da Fecomércio-RS toma posse visando aproximação com o empresariado

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A gestão 2022-2026 é formada por mais de 120 representantes. Foto: Divulgação/Fecomércio-RS Foto: Divulgação/Fecomércio-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A nova diretoria do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac tomou posse na noite desta segunda-feira (18), na sede da entidade, em Porto Alegre. A cerimônia reuniu autoridades, políticos e dirigentes de organizações, que destacaram a importância da Federação que representa as empresas do comércio de bens, serviços e turismo no Rio Grande do Sul.

Reeleito para o seu terceiro mandato consecutivo como presidente, o empresário Luiz Carlos Bohn apresentou os principais projetos da gestão 2022-2026. “Estamos propondo e criando novos serviços para os sindicatos que formam a nossa base, gerando apoio para um novo modelo sindical. Estaremos juntos, com os esforços visando à reformulação dos sindicatos filiados, de forma a termos entidades viáveis e representativas do empresariado gaúcho”, comentou Bohn.

Em mais um eixo de atuação, a nova gestão pretende estabelecer canais de ligação e de serviços entre a Fecomércio-RS e as empresas gaúchas. Além do papel de defender os interesses dos empresários do setor terciário, a entidade quer ser cada vez mais atuante no auxílio direto ao crescimento das empresas, através de projetos como o Lab Fecomércio, que viabiliza acesso à tecnologia avançada para empresas e sindicatos.

O governador Ranolfo Vieira Jr. também ressaltou o impacto da Federação para a economia do estado: “Os números falam por si só. Uma entidade que representa 530 mil estabelecimentos, responsáveis por cerca de 1,5 milhão de empregos e que compõem mais de 50% do PIB estadual”.

A atual gestão é formada por mais de 120 representantes. Além do presidente Bohn, a diretoria executiva é composta pelo 1º vice-presidente, Joel Vieira Dadda; 2º vice-presidente, Gilmar Tadeu Bazanella; 3º vice-presidente, Idalice Teresinha Manchini; vice-presidente Administrativa, Isabel Cristina Vidal Ineu; diretora Administrativa, Maria Tereza Menegotto; vice-presidente Financeiro, André Luiz Roncatto; diretor Financeiro, Walter Seewald, e os vice-presidentes setoriais e diretores compostos por empresários dirigentes representantes dos 497 municípios do Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul