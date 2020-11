Tecnologia Novo iPhone Mini demora até 20% mais em recarga sem fio

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

O iPhone 12 traz tecnologia MagSafe que pode ser usada nas capinhas. (Foto: Reprodução/Apple)

Futuros compradores de iPhone 12 Mini vão perceber que o celular da Apple tem recarga sem fio mais devagar que os demais modelos da nova linha. A variante com tela de 5,4 polegadas está limitada a um fornecimento de energia de 12 W, enquanto os demais smartphones aguentam 15 W de potência. A diferença é de 20%, segundo um documento publicado no site oficial da empresa.

O adaptador de alimentação utilizado para atingir os 12 W deve ter porta USB tipo C com capacidade de 9 V e 2.03 A. Além disso, o relatório ainda afirma que a energia fornecida “dependerá de diversos fatores, incluindo temperatura e atividade do sistema”.

A linha iPhone 12 ficou marcada por não trazer mais o adaptador de tomada na caixa, mas a Apple trouxe como novidade a tecnologia MagSafe de recarga sem fio. O sistema depende de ímãs para desempenhar várias funções por meio do magnetismo. Ele ainda permite acoplar capinha, carteira e até cartão de crédito de forma segura, sem desmagnetizar o chip.

Além disso, não é necessário se preocupar em posicionar corretamente o carregador no ímã do MagSafe e correr o risco de não ocorrer a recarga, já que o sistema foi pensado para que o conector encaixe no local exato.

O carregador MagSafe custa R$ 499 no Brasil. No campo das capinhas, os clientes podem optar pela minicarteira de R$ 749, pela capa de couro de R$ 749 e pela capa transparente de R$ 599. Os produtos chegam junto com a nova linha em 20 de novembro. Os preços dos smartphones variam entre R$ 6.999 e R$ 13.999.

O iPhone 12 tem como destaque a internet 5G e o novo processador A14 Bionic, que promete ser até 50% mais potente que modelos rivais. Os novos celulares da Apple contam com o Ceramic Shield (escudo cerâmico, em português), que promete ser o vidro “mais resistente já usado em um celular”, de acordo com a Apple.

iOS 14.2

Descobrir o nome de uma música no iPhone ficou mais fácil com o iOS 14.2. A atualização foi lançada nesta semana e inclui um novo modo de detecção de música integrado ao app Shazam, que foi adquirido pela Apple em 2018. A novidade funciona como um atalho na central de controle do iOS que, quando acionado, identifica o nome da música que está sendo tocada no ambiente. O recurso também reconhece canções em reprodução em segundo plano em outro app no próprio smartphone – algo que não é possível com a Siri, por exemplo. O update é gratuito e já está disponível para todos os usuários com um celular compatível com o iOS 14.

O iOS 14.2 também inclui 100 novos emojis, como sorriso com lágrima, ninja, coração anatômico, gato preto, mosca, barata, pimentão, vaso com planta, varinha, pena, cabana e outros. A atualização ainda traz novos papéis de parede e um recurso que permite detectar a distância até uma pessoa. Este último, porém, é exclusivo da linha iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max porque necessita do sensor LIDAR.

