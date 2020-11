Tecnologia Saiba se é seguro comprar curtidas no Instagram e no Facebook

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Facebook pode cancelar curtidas compradas e limitar recursos se entender que você está usando artifícios e bots. (Foto: Reprodução)

Comprar curtidas no Instagram e no Facebook é seguro? A resposta para essa é pergunta é clara como água: não. Contudo, a própria rede social explica os motivos que levam essa prática tão comum a não ser segura para quem compra e desleal com as métricas originais das plataformas. Há risco de perder a conta ou mesmo financeiro.

Já falamos sobre a compra de seguidores no Instagram. Os motivos para não abraçar esses atalhos são parecidos. A rede social chegou, em 2019, a ocultar a quantidade de curtidas recebidas em posts sob a justificativa de reduzir a “pressão social” dentro da rede, fazendo com que as pessoas foquem mais no conteúdo e menos na quantidade de likes dos posts. Na prática, isso também desestimula a compra de curtidas.

Nos artigos de ajuda, tanto do Facebook quando do Instagram, as plataformas – ambas do Facebook – afirmam categoricamente que podem cancelar curtidas compradas e limitar recursos se entender que você está usando artifícios e bots.

Mas, quem são eles?

O “eles” citados na breve fase, acima, são os aplicativos ou plataformas que (sob cobrança de valores em dinheiro ou não) prometem o acréscimo de pacotes com 100 curtidas, 500 curtidas ou 1.000 curtidas em posts, com um prazo de entrega estabelecido e, às vezes, por quanto tempo essas curtidas podem funcionar.

Nota-se que é muito fácil desmascarar quem compra curtidas. Afinal, boa parte desses pacotes de curtidas trabalham com perfis falsos, perfis de usuários de outros países e não são, nem de perto, “curtidas brasileiras” de pessoais com interações verdadeiras.

Dito isso, vamos ao fator segurança.

Comprar curtidas é seguro?

Não, e eis o porquê da afirmação. Esses aplicativos e sites que vendem curtidas pedem, na maioria das vezes, acesso ao seu login (nome de usuário) e senha para usar o seu perfil como parte do ecossistema. Ou seja, quando você compra curtidas está, na verdade, comprando likes de usuários que também os compraram. O sistema usa perfis interessados em um rede em que uma conta curte a outra, mesmo sem afinidade.

É aí que mora o perigo. Esses serviços não são oficiais ou mesmo autorizados e se você fornecer suas informações de login, seja com um token de acesso ou fornecendo o nome de usuário e a senha, eles terão acesso total à sua conta. Eu disse total: poderão ver suas mensagens diretas, encontrar informações sobre a sua lista de amigos e, possivelmente, publicar spam ou conteúdo não autorizado por você no seu perfil.

Isso, claro, coloca sua privacidade e segurança e a segurança de seus amigos em risco. Sendo assim, se você tiver compartilhado seu nome de usuário e senha com um desses sites ou apps, altere a senha do Instagram para proteger sua conta imediatamente.

Nenhum desses serviços é afiliado ou tem o apoio do Instagram. Você nunca deve permitir que outras pessoas acessem sua conta do Instagram. As contas que geram atividades não autênticas também violam as Diretrizes da Comunidade do Instagram.

Outra questão importante é que você pode comprar curtidas, mas não há garantia de entrega por parte desses sites e aplicativos que podem estar, apenas, aplicando golpes em desavisados. Por não serem oficiais, pouco se sabe sobre eles ou seus donos.

Sendo assim, se você deseja mais curtidas e seguidores, é necessário trabalhar sua estratégia nas redes sociais de forma idônea. Todas as curtidas devem ser reais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia