Tecnologia Novos computadores da Apple podem custar até 95 mil reais no Brasil

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os computadores ainda estão em pré-venda e não têm data de entrega marcada. (Foto: Divulgação/Apple)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem acompanhou a apresentação de novos produtos da Apple esperando que a marca tomasse muito tempo para falar do iPhone SE deve ter se surpreendido. A principal estrela do evento não foi o celular “barato” da Apple. Pelo contrário, o evento deu destaque para a cara linha de computadores para uso profissional Mac Studio.

No Brasil, o computador pode chegar ao preço de R$ 95 mil na versão com configuração mais poderosa.

Durante o evento, primeiro da marca em 2022, os executivos desfilaram uma série de qualidades dos computadores, que prometem ser os mais poderosos já desenvolvidos pela marca.

Além do design minimalista em alumínio, a linha Mac Studio conta com uma inédita versão do processador M1 Ultra.

Segundo a empresa, “com o Mac Studio, os usuários podem fazer coisas que não são possíveis em nenhum outro desktop, como renderizar ambientes 3D massivos e reproduzir 18 fluxos de vídeo em ProRes”. ProRes é o formato de arquivo desenvolvido pela Apple para sua ferramenta de edição de vídeos.

Os computadores estão disponíveis a partir de R$ 22.999, no modelo com processador M1 Max e a partir de R$ 46.999 na versão com o processador mais rápido, o M1 Ultra. Os computadores ainda estão em pré-venda e não têm data de entrega marcada, segundo o site oficial da Apple no Brasil.

Na configuração mais avançada, o Mac Studio com processador M1 Ultra pode chegar ao preço de R$ 95 mil.

Mac Display

A companhia também estreou sua linha de monitores Mac Display, que são os “parceiros perfeitos” para o Mac Studio.

Em duas versões, os monitores oferecem tela com 27 polegadas e resolução de 5K (Studio Display) ou tela de 32 polegadas com resolução em 6K (Studio Display XDR).

Os novos monitores contam ainda com câmera e áudio de alta fidelidade para entregar uma experiência compatível com o poder dos computadores.

O monitor Studio Display tem preço a partir de R$ 17.999 e Studio Display XDR parte de um preço maior: R$ 43.295 na loja oficial da marca no Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia