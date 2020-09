Geral O Banco Bradesco chegou a um acordo com seus funcionários para adotar permanentemente o trabalho remoto

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

O segundo maior banco privado do país tem aproximadamente 97 mil funcionários. (Foto: Reprodução)

O Banco Bradesco chegou a um acordo com seus funcionários para adotar permanentemente o trabalho remoto, disse um executivo de recursos humanos do banco.

O acordo, apoiado pelo sindicato dos bancários, prevê que as pessoas possam ser alocadas para trabalhar de casa por quantos dias cada trabalhador e o Bradesco concordarem.

Atualmente, 94% da sua equipe administrativa e metade daqueles alocados em agências estão trabalhando de casa.

O Bradesco é o primeiro banco brasileiro de grande porte a chegar a esse tipo de acordo com os funcionários, em um movimento que ilustra como a pandemia pode mudar profundamente as relações de trabalho.

O banco planeja ter funcionários trabalhando em casa uma média de uma semana por mês permanentemente, em um movimento que permitirá ao banco economizar no aluguel e vender alguns imóveis, disse o presidente, Octavio de Lazari Junior, em agosto.

O banco vai oferecer uma ajuda de custo anual de cerca de R$ 1.000 para cobrir as contas de consumo dos funcionários, como energia e internet, para aqueles que trabalharam mais de 50% da jornada remotamente. Também poderá fornecer cadeiras.

Além da redução de custos, o banco planeja utilizar o trabalho remoto para atrair pessoas que estejam distantes dos escritórios do Bradesco, disse o diretor de recursos humanos Juliano Marcílio.

Companhia telefônica prorroga home office

A Oi, cuja sede funciona no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, anunciou nesta sexta-feira (18) a decisão de prorrogar o home office dos funcionários até, pelo menos, 31 de janeiro de 2021. Medida foi tomada levando em conta a opinião dos próprios funcionários.

De acordo com a companhia telefônica, cerca de 80% de seu quadro de pessoal trabalhando de forma remota por conta da pandemia. A empresa realizou uma pesquisa com os funcionários e constatou que a grande maioria diz ter tido ganho de qualidade de vida com o trabalho remoto e que prefere trabalhar de casa.

“A decisão, alinhada às diretrizes de saúde e segurança da empresa em meio à pandemia do coronavírus, foi tomada após pesquisa com cerca de 10 mil colaboradores mostrar que 93% dos pesquisados perceberam ganho ou manutenção da qualidade de vida com o home office”, destacou a Oi em comunicado à imprensa.

A companhia destacou, ainda, que 84% dos funcionários ouvidos na pesquisa, excluindo os gestores, disse ter interesse em continuar trabalhando de casa, sendo que 55% destes preferem fazer de dois a quatro dias de home office.

Dentre os gestores entrevistados, 91% também possuem interesse pelo trabalho remoto, segundo a pesquisa. As informações são da agência de notícias Reuters e do portal de notícias G1.

