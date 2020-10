Brasil O Google Maps facilitará ver se um local está muito movimentado

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Maps indicará lotação junto aos ponteiros dos locais no mapa. (Foto: Divulgação/Google)

O Google Maps ganhará uma atualização para ajudar a conferir qual a lotação de um local. Agora, além de pesquisar um estabelecimento e verificar as informações em sua página na plataforma, será possível usar apenas o mapa do aplicativo para saber, em tempo real, se um espaço está muito movimentado. O recurso deverá ser liberado em breve para Android, iOS e a versão web.

Na navegação, o Google Maps destaca ponteiros de locais que considera mais relevantes. Com a mudança, eles passarão a contar, já no mapa, com mensagens curtas, como “mais movimentado do que o normal”, “um pouco movimentado” e “não muito movimentado”. As informações em tempo real sobre a lotação também serão apresentadas pelo aplicativo quando você estiver em direção ao local.

Segundo o Google, o engajamento dos recursos de horários de pico e lotação em tempo real do Maps cresceu 50% entre março e maio. Isso é explicado pela pandemia do novo coronavírus, que fez as pessoas planejarem melhor a saída de casa. “Durante a pandemia, essas informações se transformaram em uma ferramenta essencial, ajudando as pessoas a entenderem rapidamente o quão movimentado um lugar deve estar para que possam tomar decisões melhores sobre para onde ir e quando”, afirmou a empresa.

A expectativa é quintuplicar o número de locais que contam com dados de movimentação em em tempo real. Para isso, a plataforma planeja levar essas informações a mais estabelecimentos como mercearias, lavanderias, farmácias e postos de combustível, bem como espaços abertos como praias e parques.

Google Maps atualizará Live View

O Live View, modo de realidade aumentada do Maps, também ganhará atualizações. Nos próximos meses, o recurso passará a exibir, no Android e no iOS, dados sobre a lotação dos estabelecimentos para os quais o celular está sendo apontado. A ideia é permitir que usuários tenham informações sobre a lotação e o horário de funcionamento de locais como restaurantes e lojas assim que passarem em frente a eles.

O Google Maps também passou a destacar cuidados de saúde dos estabelecimentos para usuários quais exigem máscaras e verificam a temperatura dos clientes, por exemplo. As informações são oferecidas por responsáveis pelos locais, mas, em breve, também poderá ser oferecida pelos usuários.

Ícone de navegação

O Google Maps é um dos serviços mais utilizados para que as pessoas possam encontrar informações sobre trajetos e até mesmo de lojas. Por sua vez, ao usar o aplicativo no celular para obter uma rota em tempo real, muita gente não gosta de seu ícone de navegação, que é um pouco simples e pode não ser visto tão facilmente.

Já para solucionar este problema, felizmente, o aplicativo do Google Maps está com uma função nova, ao menos no Android, que permite trocar o seu visual. A seguir, confira como mudar o ícone de navegação do Google Maps por um carro.

A função para trocar o ícone de navegação do Google Maps já estava disponível para usuários do iOS (sistema do iPhone), mas chegou somente agora ao Android. Além disso, assim como outras novidades, esta função está sendo liberada de forma gradual e pode não estar disponível para todos.

