Inter O Grenal 427 e a chance para Eduardo Coudet contar uma nova história

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 22 de setembro de 2020

O clássico desta quarta-feira (23) pode mudar a história de Eduardo Coudet no Inter. Isso porque colorado ainda não venceu um Grenal sob o comando do técnico, e Chacho já deixou claro que isso o incomoda: “Temos que quebrar esse jejum. Vamos trabalhar com foco nisso. É a partida que mais dói perder. Não é porque sou estrangeiro que não sinto o Grenal da mesma maneira, ao contrário. Quero ganhar. A primeira coisa que fiz foi ver quando será o próximo jogo. E no dia 23 de setembro podemos escrever uma nova história”. A declaração foi dada em entrevista ao canal de TV ESPN, ainda no mês de agosto. O retrospecto colorado em Grenais neste ano explica: foram quatro partidas, sendo três derrotas (Gauchão) e um empate (Libertadores).

Além da quebra de um ciclo, vencer o rival nesta semana também contribui para a manutenção da liderança colorada no grupo E, que pode chegar a 10 pontos e já encaminhar a classificação às oitavas de final da Libertadores. Mas não somente isso, uma vitória também pode ajudar a amenizar o ambiente, já que a equipe comandada por Chacho viu escapar a liderança do Brasileiro, após duas derrotas consecutivas para times que não estavam tão bem na tabela. E isso fez o técnico ser questionado.

E se Eduardo Coudet está pressionado por não vencer há quatro clássicos, que dirá o clube e a equipe, que não vencem o rival há nove jogos. A última vez que o Inter derrotou o Grêmio foi em 2018, pelo segundo turno do Brasileirão. Edenilson marcou o gol da vitória por 1 a 0.

A importância fica mais clara ainda se colocarmos pelo outro lado. E se não vencer? Uma derrota no Grenal aumentaria a série sem vitórias diante do maior rival, tanto sob o comando de Coudet, quanto na história, diminuiria a distância do Grêmio na tabela da Libertadores e, consequentemente, traria um clima pouco agradável com a torcida.

Inter e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30, no estádio Beira-Rio, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O colorado é líder do grupo E, com sete pontos. Já o Grêmio é o vice-líder, com quatro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter