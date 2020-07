Geral O Instagram faz testes e coloca botão de compras na tela principal do aplicativo

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Loja do Instagram foi inaugurada em meados de junho e tem como objetivo criar vitrines virtuais para que as marcas exponham seus produtos à venda. (Foto: Reprodução)

O Instagram começou a testar nesta terça-feira (7) um novo destaque para sua aba de compras na rede social, anunciada em junho. Agora, um pequeno grupo de usuários poderá encontrar o ícone na parte inferior do aplicativo, ao lado do botão de adicionar novas publicações na plataforma – onde hoje se localiza um botão em formato de coração, na qual é possível ver as atividades e notificações de curtidas em fotos, por exemplo.

A mudança é parte de um teste global da rede social para a nova ferramenta e pretende avaliar sua performance para planejar os próximos passos do recurso recém-lançado. Para quem fizer parte do teste, a aba de atividades e notificações poderá ser encontrada em dois novos locais dentro do app: no canto superior, ao lado da área de mensagens privadas (Instagram Direct) ou no perfil do próprio usuário.

A Loja do Instagram foi inaugurada em meados de junho – juntamente com a função no Facebook – e tem como objetivo criar vitrines virtuais para que as marcas exponham seus produtos à venda. No fim do mês passado, o Instagram anunciou que, além de marcas, usuários, como influenciadores digitais, também poderiam utilizar o recurso para vender produtos a partir do dia 9 de julho.

Para utilizar a ferramenta, porém, os criadores de conteúdo terão que pedir uma solicitação ao Instagram que vai avaliar diversos itens da conta. Segundo o Instagram, o recurso “Compras no Instagram” é uma forma de incluir “mais tipos de empresas, incluindo criadores de conteúdo que desejam se conectar com compradores e vender mercadorias no Instagram”.

Exposição do Stories

No início deste mês, o Instagram passou a testar também uma nova configuração para aumentar a exposição da ferramenta Stories na rede social. A plataforma avalia adicionar mais uma barra do serviço no topo da página inicial, assim como um botão “Veja Todos os Stories” que direciona o usuário a uma tela inteiramente voltada à apresentação dos clipes disponíveis.

A informação foi exposta por Julian Gamboa, diretor de mídias sociais da Adweek. O Instagram confirmou ao site TechCrunch que o novo recurso é testado com um pequeno número de usuários. Embora tenha se recusado a fornecer mais detalhes, a plataforma disse que os experimentos estão em vigor há mais de um mês.

A iniciativa indica intenções do Facebook em tornar o Stories uma ferramenta cada vez mais central no Instagram. Mais da metade dos usuários do aplicativo, algo em torno de 500 milhões de contas, utilizam a plataforma de vídeos curtos diariamente. A popularidade do produto também tem atraído a atenção de anunciantes.

No balanço corporativo do terceiro trimestre de 2019, o Facebook destacou a evolução de números de anúncios no Stories – do total de 7 milhões de anunciantes globais do Facebook na época, ao menos três milhões já contratavam serviços no produto. No semestre seguinte, a procura pelo formato aumentou ainda mais e o Stories superou a marca de 4 milhões de anunciantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do site Olhar Digital.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral