O Instagram lança séries de vídeo com dicas de segurança e alertas sobre golpes

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

O conteúdo disponível no IGTV fala de maneira clara e didática sobre golpes de phishing. (Foto: Reprodução)

O Instagram está anunciando o lançamento de uma série de três vídeos com dicas de segurança e alertas aos usuários sobre golpes que estão sendo veiculados por meio da plataforma. A coleção foi produzida em parceria com a SaferNet, associação que trabalha em prol dos direitos humanos e de uma internet mais segura no Brasil, com o primeiro capítulo já disponível.

O conteúdo disponível no IGTV fala de maneira clara e didática sobre golpes de phishing, com o uso de contas falsas que se passam por serviços legítimos para levarem o usuário a entregar dados pessoais ou realizar transferências de dinheiro. Nos outros dois vídeos, os temas serão as contas verificadas no Instagram, sinais de que se tratam de perfis legítimos e que são o que afirmam ser, e sobre a importância da autenticação em duas etapas para proteger o login dos usuários.

A escolha dos materiais vai de encontro a uma tendência que também foi sentida no Brasil, com o aumento nos casos de phishing, principalmente contra trabalhadores em regime de trabalho remoto. De acordo com a SaferNet, houve um aumento de 140% nas ocorrências desse tipo no Brasil ao longo do primeiro semestre de 2020, e na visão de Thiago Tavares, presidente da organização, a maioria deles poderia ter sido evitados com a adoção de boas práticas de segurança pelos usuários.

É justamente por isso que, além de trabalhar na divulgação dos materiais, o Instagram também deve distribuir os conteúdos a todos os usuários brasileiros por meio da função Stories. Versões mais curtas serão veiculadas no topo dos perfis, onde normalmente aparecem as divulgações da própria plataforma, que espera, com a ideia, aumentar a conscientização sobre segurança digital e ajudar a evitar que mais e mais pessoas caiam nas garras dos criminosos. A publicação em massa deve acontecer em dezembro.

Além disso, ao anunciar a proposta, a rede social também informou estar trabalhando em sistemas que ajudem a detectar e prevenir os golpes na plataforma. “É importante para nós que o Instagram seja um espaço seguro para todos. Criamos esse material educativo para ajudar as pessoas a fazerem o melhor uso das ferramentas de segurança [já disponíveis] e identificar possíveis golpes”, completa Gabriel Recalde, gerente de políticas públicas da plataforma para a América Latina.

