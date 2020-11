Tecnologia Saiba quais são os iPhones que não devem receber o iOS 15 em 2021

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

O iPhone SE também já teve vida útil bastante duradoura e chegou a hora de esses dispositivos abrirem espaço para hardware mais potente. (Foto: Reprodução)

Depois de garantir a atualização do sistema por um ano a mais no iPhone 6s/6s Plus e SE, a Apple deve finalmente encerrar suporte a esses dispositivos em 2021, com o lançamento do iOS 15. Ou seja, os três smartphones lançados entre 2015 e 2016 ficarão no iOS 14, e seus usuários devem partir para um upgrade se quiserem se manter seguros.

A informação não é oficial, mas vem de fonte com bom histórico de acertos ao adiantar o suporte às atualizações da Apple. O site The Verifier já acertou que os iPhone 5s e 6 não receberiam nova versão de sistema após o iOS 12, assim como adiantou que a Maçã atualizaria para o iOS 14 todos os modelos que receberam a versão anterior.

Em resumo, a lista de celulares da Apple que vão ser atualizados para o iOS 15 é a seguinte, com um mínimo de 18 modelos, podendo chegar a 21 se a empresa lançar mais quatro no ano que vem.

Geração 2021 do iPhone: iPhone 12 Pro Max; iPhone 12 Pro; iPhone 12 mini; iPhone 12; iPhone 11

iPhone 11 Pro; iPhone 11 Pro Max; iPhone XS; iPhone XS Max; iPhone XR; iPhone X; iPhone 8; iPhone 8 Plus; iPhone 7; iPhone 7 Plus; iPhone SE (2ª geração); iPod touch (7ª geração).

São 16 celulares, distribuídos em sete gerações diferentes – se o iPhone SE 2020 for contabilizado como uma geração própria – e um iPod touch. O suporte será mantido para todos os modelos lançados desde o segundo semestre de 2016.

É bom reforçar que o iPhone 6s/6s Plus já teria ficado sem atualização para o iOS 14, mas a Apple mudou sua política e aumentou em uma geração o upgrade geracional de seu sistema operacional. O iPhone SE também já teve vida útil bastante duradoura e chegou a hora de esses dispositivos abrirem espaço para hardware mais potente e mais possibilidades de recursos.

Com o lançamento do iPhone SE 2020 e também do iPhone 12 mini, a Apple agora oferece duas opções compactas para seus usuários, com funções mais avançadas e design mais próximo às tendências atuais.

E aí, seu iPhone está na lista de dispositivos que serão atualizados para o iOS 15, ou chegou a hora de trocar?

