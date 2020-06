Rio Grande do Sul O número de infectados pelo coronavírus já passa de 17 mil no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Número de mortes pela pandemia subiu de 374 para 387 no Estado. (Foto: EBC)

Divulgado nesta quarta-feira (17), o novo boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) acrescentou 744 novos casos de coronavírus à estatística do Rio Grande do Sul, que agora soma oficialmente 17.128 diagnósticos positivos desde março, quando a pandemia chegou ao território gaúcho. Se não forem incluídos os 13.803 indivíduos já curados (81%), são 3.325 pessoas infectadas.

Já o número de mortes subiu de 374 para 387. As 13 vítimas mais recentes tiveram óbito constatado nas cidades de Santa Maria (homens de 39 e 61 anos), Porto Alegre (mulher de 53 anos), Marau (homem de 60 anos), Novo Hamburgo (homem de 74 anos), Santana do Livramento (mulher de 35 anos), São Leopoldo (homem de 42 anos), São Sepé (homem de 79 anos), Campo Bom (homem de 79 anos), Coqueiros do Sul (homem de 44 anos), Esmeralda (homem de 67 anos), Frederico Westphalen (mulher de 31 anos) e

Gravataí (mulher de 74 anos).

A Capital lidera o ranking de ocorrências fatais, com 58 perdas para a pandemia. Na vice-liderança aparece Passo Fundo (Região Norte do Estado) com 37 óbitos, seguida por Bento Gonçalves (Serra Gaúcha) com 24 e por Lajeado (Vale do Taquari) com 21. Depois constam Sapucaia do Sul (Região Metropolitana de Porto Alegre) e Santa Maria (Região Central), cada uma com dez mortes.

Hospitais

Também nesta quarta-feira, uma videoconferência com gestores de Santas Casas e hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul, a SES anunciou um repasse de R$ 92,9 milhões para o enfrentamento à pandemia. O valor é proveniente do Ministério da Saúde e se refere à segunda parcela dos repasses emergenciais definidos pela Lei 13.995 e pela Portaria do Ministério da Saúde 1.448.

Esse montante será dividido entre 158 hospitais sob gestão do governo gaúcho e que oferecem serviços à população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). A Portaria prevê, ainda, o repasse de R$ 82,6 milhões a 77 hospitais filantrópicos gaúchos que estão sob gestão municipal.

Os critérios de distribuição desta segunda parcela foram os dados epidemiológicos do avanço da doença, o número de leitos de cada hospital filantrópico que atende por meio do SUS e os valores da produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade (MAC) realizados em 2019. Também foram incluídos hospitais que haviam ficado de fora da primeira parcela.

A verba poderá ser aplicada na compra de medicamentos, suprimentos, insumos, produtos e equipamentos hospitalares. Também pode ser utilizada em pequenas reformas e adaptações para aumento da oferta de leitos de terapia intensiva e na contratação e no pagamento dos profissionais de saúde necessários para atender a demanda adicional.

O presidente do Cosems (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde), Diego Espíndola, ressaltou que poucos Estados conseguiram dar essa agilidade do repasse das verbas federais como o Rio Grande do Sul: “Estamos, mais uma vez, sendo precursores”.

Já a presidente do Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, Mirna Braucks, agradeceu as Secretarias Municipais de Saúde pelo trabalho que realizam para ajudar a combater a proliferação do coronavírus. A reitora do Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp), Lia Quintana, elogiou a postura do governo do Estado no tratamento dispensado à saúde.

(Marcello Campos)

