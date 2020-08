O número de motociclistas mortos no trânsito não caiu no Rio Grande do Sul no primeiro semestre do ano

Com menor circulação de pessoas e veículos nas ruas em função da pandemia, o Rio Grande do Sul registrou, nesse primeiro semestre, o menor número de mortes no trânsito desde 2007, quando o Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) adotou a metodologia atual de acompanhamento dos feridos em até 30 dias depois do acidente. Foram 696 mortes em acidentes de trânsito de janeiro a junho de 2020, um número 14% menor do que o primeiro semestre do ano passado. A redução semestral é a maior desde 2016, quando as mortes haviam caído 15% em relação ao mesmo semestre do ano anterior. O balanço da acidentalidade 2020 foi divulgado pelo Detran-RS no último dia 13.

Comparando-se ao primeiro semestre de 2019, a redução da acidentalidade foi verificada em todos os tipos de usuários (motoristas, pedestres, ciclistas etc), exceto entre os motociclistas. Apesar da pandemia, o número de condutores de duas rodas mortos no semestre foi exatamente o mesmo do ano passado. Foram 200 vidas perdidas conduzindo motos.

Segundo o diretor-geral do Detran-RS, Enio Bacci, há uma preocupação com esses condutores, muitos deles profissionais que seguiram trabalhando durante o período de isolamento social com o aumento da demanda por entregas. “Eles merecem uma atenção especial do Estado, assim como os profissionais da saúde, já que estão mais expostos, não somente ao vírus, mas também às ocorrências de trânsito, como nos mostram as estatísticas”.

Municípios

Alguns municípios destacam-se na redução da acidentalidade. Analisando-se os municípios que registraram mais de 20 mortes na soma dos primeiros semestres de 2019 e 2020, Caxias do Sul, Pelotas e Gravataí tiveram as maiores reduções: 68%, 61% e 50%, respectivamente, representando 58 vidas preservadas no semestre somente nessas três cidades.

Acidentes com morte

O registro de acidentes com morte também teve uma queda histórica. Foram 638 acidentes que resultaram em uma ou mais mortes no semestre. O número é o mais baixo da série histórica e 14% menor que no mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 740 acidentes com mortes nas ruas e rodovias gaúchas. As informações são da assessoria de comunicação do Detran-RS.