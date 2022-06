Política “O que conversei com o Biden não sai de mim”, diz Bolsonaro

13 de junho de 2022

Questionado sobre suposto pedido de ajuda ao norte-americano para as eleições no Brasil, presidente Bolsonaro (E) afirmou que “não existe isso aí” Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nesta segunda-feira (13) ter solicitado algum tipo de ajuda ao presidente norte-americano, Joe Biden, em relação às eleições no Brasil. Os dois se encontraram na Cúpula das Américas, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (09).

“Não existe isso aí. Teve uma reunião, que a gente chama de bilateral ampliada, com umas 20 pessoas presentes, 30 minutos de conversa, e depois eu pedi uma [reunião] reservada para o Biden. Nessa reservada tinha eu, o ministro Carlos França e, do lado do Biden, tinha uma intérprete e o embaixador dele. O que nós tratamos ali é reservado, cada um pode falar o que bem entender, lá não cita fonte, segundo tal pessoa”, disse em entrevista.

“O que eu conversei com o Biden não sai de mim e não sai do Carlos França, assim como o que eu conversei com o [presidente russo Vladimir] Putin, em fevereiro deste ano, quando fui lá tratar, entre outras coisas, de fertilizante, fica entre nós. Conversamos sobre vários assuntos”, completou.

No sábado (11), a agência de notícias Bloomberg publicou uma reportagem dizendo que Bolsonaro havia solicitado ajuda a Biden na disputa com Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Casa Branca disse que não fará comentários sobre o conteúdo da reportagem, e o Palácio do Planalto não enviou uma resposta, de acordo com a Bloomberg.

