Inter "O que fizemos hoje foi uma situação de risco, visando esse jogo da terça", diz Mano após empate com Ceará

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2022

A partida foi marcada por diversos desentendimentos Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O Inter empatou mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Desta vez, foi diante do Ceará, por 1×0, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da competição. O Vozão abriu o placar com Iury Castilho. Minutos depois, Moisés igualou o placar. A partida foi marcada por diversos desentendimentos, um deles culminando com a expulsão do atacante Matheus Cadorini.

Após o confronto, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a atuação do time, que entrou em campos com os jogadores reservas: “não tem como uma equipe que coloca tantos jogadores que não vinham jogando não cair de rendimento na segunda parte. O Ceará também vinha de uma sequência desgastante de jogos, e conseguimos administrar esse empate”. E completou: “a gente tenta não perder o rendimento que a equipe vem tendo, mesmo tendo que alterar as peças em vários momentos das partidas.”

Outro ponto abordado foi sobre o ataque colorado. Segundo o comandante, “é uma disputa que precisa estar com o nível mais alto possível”. Especificamente sobre Wesley Moraes, que voltou a ser titular, Mano comentou que o centroavente fez um bom jogo. “Nós tivemos uma conversa alguns dias atrás e ele está trabalhando em melhor nível”.

O próximo compromisso do Inter é nesta terça-feira (05), diante do Colo-Colo, às 21h30, no Beira-Rio. O confronto é válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, o colorado foi derrotado por 2×0 e precisa reverter o placar para avançar de fase. Sobre isso, Mano Menezes comentou sobre a mobilização: “Começamos a nos mobilizar com as atitudes que tomamos. O torcedor sentiu que estamos fazendo isso para a Sul-Americana. O que fizemos hoje aqui foi uma situação de risco, visando esse jogo da terça-feira.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

