Com ingressos esgotados, Inter projeta pelo menos 40 mil pessoas no Beira-Rio para a partida diante do Colo-Colo

O Beira-Rio contará com pelo menos 40 mil colorados para a partida diante do Colo-Colo, nesta terça-feira (05), às 21h30, válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na última quarta-feira (29), o Inter informou que sócios não pagariam ingressos nas áreas livres do estádio. Já no sábado (02), todo setor estava esgotado. Um dia depois, o clube informou que as áreas superior e inferior também já haviam sido adquiridas, restando apenas a área Coração do Gigante.