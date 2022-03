Mundo O que move Putin? Agentes estrangeiros tentam entender mente do líder russo

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está preso em um mundo fechado e criado por ele mesmo, acreditam espiões de países ocidentais. E isso os preocupa. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante anos, espiões tentaram entrar na mente de Putin para entender melhor suas intenções. Com as tropas russas aparentemente atoladas na Ucrânia, a necessidade de fazer isso tornou-se ainda maior à medida que eles tentam descobrir como ele reagirá sob pressão. Compreender seu estado de espírito será vital para evitar a escalada da crise para um território ainda mais perigoso.

Houve especulações de que o líder da Rússia estava doente, mas muitos analistas acreditam que ele realmente se isolou e se fechou para quaisquer visões alternativas.

Seu isolamento ficou evidente em fotos de suas reuniões, como quando conheceu o presidente Emmanuel Macron – os dois nas extremidades de uma longa mesa. Também ficou evidente na reunião de Putin com sua própria equipe de segurança nacional às vésperas da guerra.

O plano militar inicial de Putin parecia algo planejado por um oficial da KGB (a polícia secreta da antiga União Soviética), diz um oficial de inteligência estrangeiro.

Foi criado, dizem eles, por uma “cabala conspiratória” com ênfase no sigilo. Mas o resultado foi o caos. Os comandantes militares russos não estavam prontos e alguns soldados atravessaram a fronteira sem saber o que estavam fazendo.

Centralizador

Espiões ocidentais, através de fontes que não revelam, sabiam mais sobre esses planos do que muitos dentro da liderança russa. Mas agora eles enfrentam um novo desafio – entender o que o líder da Rússia fará a seguir. E isso não é fácil.

“O desafio de entender os movimentos do Kremlin é que Putin é o único tomador de decisões em Moscou”, explica John Sipher, que anteriormente dirigiu as operações da CIA na Rússia. E mesmo que seus pontos de vista sejam frequentemente esclarecidos por meio de declarações públicas, saber como ele agirá sobre eles é um difícil desafio de inteligência.

“É extremamente difícil em um sistema tão bem protegido como a Rússia ter uma boa inteligência sobre o que está acontecendo dentro da cabeça do líder, especialmente quando tantos de seu próprio povo não sabem o que está acontecendo”, disse John Sawers, ex-chefe do MI6 britânico, à BBC.

Segundo autoridades de inteligência, Putin está isolado em uma bolha que ele mesmo criou, na qual muito pouca informação externa penetra, particularmente qualquer uma que possa desafiar o que ele pensa.

Aqueles que o observaram dizem que Putin é movido pelo desejo de superar a humilhação percebida pela Rússia na década de 1990, juntamente com a convicção de que o Ocidente está determinado a manter a Rússia sob controle e tirá-lo do poder. Uma pessoa que conheceu Putin se lembra de sua obsessão em assistir a vídeos do coronel Gaddafi da Líbia sendo morto depois que ele foi expulso do poder em 2011.

Quando o diretor da CIA, William Burns, foi solicitado a avaliar o estado mental de Putin, ele disse que “estava fervendo em uma combinação explosiva de queixa e ambição por muitos anos”, descreveu suas opiniões como “endurecidas” e disse que ele estava “muito mais isolado” de outros pontos de vista.

Louco?

Essa é uma pergunta que muitos em outros países fizeram. Mas poucos especialistas consideram útil. Um psicólogo com experiência na área disse que um erro foi supor que porque não conseguimos entender uma decisão como invadir a Ucrânia enquadramos a pessoa que a tomou como “louca”.

A CIA tem uma equipe que realiza “análises de liderança” em tomadores de decisão estrangeiros, baseando-se em uma tradição que remonta às tentativas de entender Hitler. Eles estudam antecedentes, relacionamentos e saúde, baseando-se em inteligência secreta.

Outra fonte são as leituras daqueles que tiveram contato direto – como outros líderes. Em 2014, Angela Merkel teria dito ao presidente Obama que Putin estava vivendo “em outro mundo”. Enquanto isso, quando se sentou com Putin recentemente, o presidente Macron teria encontrado o líder russo “mais rígido, mais isolado” em comparação com encontros anteriores.

Alguma coisa mudou? Alguns especulam, sem muita evidência, sobre possíveis problemas de saúde ou impacto de medicação. Outros apontam para fatores psicológicos, como a sensação de que seu próprio tempo está se esgotando para ele cumprir o que vê como seu destino de proteger a Rússia ou restaurar sua grandeza. O líder russo visivelmente isolou-se de outras pessoas durante a pandemia de covid e isso também pode ter tido um impacto psicológico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo