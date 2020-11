Google e Facebook dominam a publicidade digital, respondendo por cerca de 80% dos 14 bilhões de libras (US$ 18,7 bilhões) gastos em 2019, disse o regulador de concorrência do Reino Unido.

As duas empresas americanas disseram estar comprometidas em trabalhar com o governo e regulador britânico em publicidade digital, inclusive dando aos usuários maior controle sobre seus dados e anúncios veiculados.

A recém-criada Unidade de Mercados Digitais da CMA, que começará a funcionar em abril, poderá receber poderes para suspender, bloquear e reverter decisões tomadas por empresas de tecnologia e impor multas em caso de não cumprimento.

As empresas terão que ser mais transparentes sobre como usam os dados do consumidor e as restrições que dificultam o uso de plataformas rivais serão banidas, disse o governo, acrescentando que as regras também apoiarão a indústria de notícias, reequilibrando a relação entre editoras e plataformas.

França cobrará impostos

A França aplicará um imposto sobre as grandes empresas do setor digital em 2020, confirmou seu Ministério da Economia, apesar das ameaças dos Estados Unidos de sobretaxar produtos franceses no valor de US$ 1,3 bilhão.