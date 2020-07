Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já se aproxima dos 40 mil diagnósticos positivos de coronavírus desde o começo da pandemia. Óbitos totalizam 962

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Ao menos 432 dos 497 municípios gaúchos têm ou já tiveram casos de Covid-19. (Foto: EBC)

O boletim epidemiológico divulgado neste domingo (12) pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) acrescentou 19 óbitos à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que agora soma 962 vítimas da doença. Já o número oficial de diagnósticos positivos é de 39.240 em 432 (87%) dos 497 municípios gaúchos desde o início da pandemia (em março), com a inclusão de 524 novas confirmações.

Caso se mantenha o ritmo estatístico verificado ao longo das últimas semanas, nesta segunda-feira (13) o Estado deve ultrapassar a marca de 40 mil casos confirmados de Covid-19 em mais de quatro meses desde a primeira notificação. E a tendência é de que as mortes de infectados passem de mil nos próximos dias.

As perdas humanas mais recentes para o coronavírus no Estado ocorreram nas cidades mencionadas a seguir, em uma lista que menciona apenas o local (por ordem alfabética), gênero (masculino ou feminino) e idade – o predomínio é de idosos internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e com histórico de outras doenças crônicas, como cardiopatias, problemas respiratórios e diabetes. Confira:

– Alvorada (homem, 66);

– Bento Gonçalves (homem, 60);

– Canoas (homem, 68);

– Caxias do Sul (homem, 77);

– Ibirubá (homem, 68);

– Passo Fundo (mulher, 88);

– Porto Alegre (homem, 63);

– Porto Alegre (mulher, 71);

– Porto Alegre (homem, 63);

– Porto Alegre (mulher, 57);

– Porto Alegre (homem, 58);

– Rio Grande (homem, 49);

– Santa Rosa (homem, 83);

– Santiago (mulher, 73);

– São Borja (mulher, 93);

– São José do Norte (mulher, 65);

– Sapiranga (homem, 70);

– Sapiranga (mulher, 83);

– Viamão (mulher, 82).

Porto Alegre

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) confirmou o 161º óbito provocado pelo coronavírus em Porto Alegre, tendo como vítima um idoso de 82 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Conceição desde o final de junho e em seu prontuário médico constam comorbidades como hipertensão arterial e insuficiência cardíaca.

Também neste domingo, foram confirmados os falecimentos de um homem de 53 anos que sofria de hipertensão e de outro com 64 anos, com histórico do mesmo problema de saúde e diabetes.

Estatística

A Capital gaúcha lidera a estatística de casos fatais no Rio Grande do Sul, tendo como vice Passo Fundo (Região Norte) com 50. Em terceiro lugar está Novo Hamburgo (Vale do Sinos) com 48, seguida por Bento Gonçalves (Serra) com 43, Canoas (Região Metropolitana) com 37 e São Leopoldo (Vale do Sinos) com 30. Completam o topo do ranking Caxias do Sul (Serra) e Viamão (Região Metropolitana), ambas com 28 mortes.

Em número de casos confirmados desde março, Porto Alegre também está na parte mais alta da lista, com pelo menos 4,7 mil notificações. A segunda colocada por esse critério é Passo Fundo (2.354) e a terceira é Lajeado (1.726). Aparecem na sequência Bento Gonçalves (1.634), Caxias do Sul (1.589), Novo Hamburgo (1.372), São Leopoldo (1.224) e Canoas (931).

