Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já tem mais de 60 mil testes positivos de coronavírus desde março. Mortes pela doença chegam a 1.611

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Vítimas listadas nesta segunda-feira tinham entre 23 e 90 anos. (Foto: EBC)

Com a inclusão de mais 311 notificações, o mais recente boletim oficial elevou para 60.044 o número de testes positivos de coronavírus desde março no Rio Grande do Sul. O contingente de óbitos também subiu, chegando a 1.611 após a notificação de 40 novas vítimas, de acordo com o relatório epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (27) pela SES (Secretaria Estadual da Saúde).

Do total de infectados até agora, 51.304 já estão recuperados (sem sintomas há pelo menos 14 dias), o que na prática significa 85% do total. Já no que se refere à abrangência da pandemia em território gaúcho, o índice é de 93%, pois 461 de seus 497 municípios têm ou tiveram caso registrado de contágio.

Apesar da elevação na quantidade de infectados e de óbitos, um aspecto permanece inalterado: a predominância de idosos entre pacientes que não resistiram à Covid-19, conforme pode ser verificado mais uma vez na lista reproduzida a seguir, referente aos falecimentos mencionados pelo boletim desta segunda-feira.

– Alvorada (homem, 69 anos);

– Alvorada (homem, 46 anos);

– Alvorada (mulher, 63 anos);

– Alvorada (homem, 65 anos);

– Alvorada (homem, 55 anos);

– Alvorada (homem, 73 anos);

– Araricá (homem, 71 anos);

– Bagé (homem, 72 anos);

– Barra do Ribeiro (mulher, 74 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 67 anos);

– Cachoeirinha (homem, 68 anos);

– Camaquã (homem, 65 anos);

– Campo Bom (mulher, 78 anos);

– Canoas (mulher, 73 anos);

– Canoas (homem, 52 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 83 anos);

– Estância Velha (mulher, 80 anos);

– Esteio (mulher, 70 anos);

– Garibaldi (mulher, 89 anos);

– Gravataí (mulher, 82 anos);

– Ijuí (mulher, 53 anos);

– Marau (homem, 90 anos);

– Passo Fundo (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (mulher, 57 anos);

– Porto Alegre (homem, 96 anos);

– Porto Alegre (mulher, 81 anos);

– Porto Alegre (homem, 90 anos);

– Porto Alegre (mulher, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 90 anos);

– Rio Grande (mulher, 59 anos);

– Ronda Alta (homem, 61 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 81 anos);

– Santo Augusto (homem, 37 anos);

– São Vendelino (mulher, 89 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 81 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 79 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 62 anos);

– Três Coroas (homem, 64 anos);

– Viamão (homem, 23 anos).

Tendas para testagem

Capaz de detectar a presença de coronavírus nos primeiros sete dias de aparecimento dos sintomas, o teste RT-PCR já pode ser realizado em tendas próximas a unidades de saúde em Porto Alegre. O objetivo é reforçar o atendimento oferecido desde março pela prefeitura em estruturas desse tipo junto a serviços de urgência e emergência, como e hospitais e unidades de pronto-atendimento.

Segundo a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), os locais foram escolhidos para ampliar a cobertura de testagem e evitar que possíveis infectados circulem pela cidade em busca de exame. Além de pessoas com sintomas, os testes estão disponíveis para quem teve contato em casa ou no trabalho com pessoas contagiadas. Confira os endereços:

– Unidade de Saúde Nova Brasília – Rua Vieira da Silva, 1.016 (8h às 18h);

– Unidade de Saúde Cohab Cavalhada – Rua Paulo Maciel, 220 (8h às 17h);

– Unidade de Saúde Diretor Pestana – Rua Dona Teodora, 1.016 – Humaitá (8h às 20h);

– Unidade de Saúde São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6.670 – Agronomia (8h às 20h);

– Unidade de Saúde 1º de Maio – Av. Professor Oscar Pereira, 6.199 – Cascata (8h às 20h);

– Unidade de Saúde Cristal – Rua Cruzeiro do Sul, 2.702 (7h às 19h);

– Unidade de Saúde Paulo Viaro – Estrada do Lami, 4.488 (8h às 17h);

– Unidade de Saúde Moradas da Hípica – Rua Geraldo Link, 235 (7h às 19h);

– Centro de Acolhimento e Isolamento Social (Cais) – Av. Saturnino de Brito, 1.425 (8h às 18h).

(Marcello Campos)

