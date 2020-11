Brasil O Tribunal Superior Eleitoral registra 713 urnas substituídas durante a votação

29 de novembro de 2020

Este número corresponde a 0,49% do total de 97 mil equipamentos distribuídos pelo país. (Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou há pouco que 713 urnas eletrônicas apresentaram defeito e foram substituídas durante o horário da votação. O número corresponde a 0,49% do contingente de 97.024 equipamentos que estão sendo utilizados em todo o país.

Segundo o tribunal, devido ao defeito apresentado em uma urna, a votação ocorreu de forma manual em uma seção eleitoral de São Paulo. A votação do segundo turno das eleições municipais foi encerrada às 17h (horário de Brasília) na maior parte do país.

Cerca de 38 milhões de pessoas estavam aptas a participar do pleito. Em 57 municípios do país, sendo 18 capitais e 39 municípios com mais de 200 mil eleitores, nenhum dos candidatos a prefeito atingiu a maioria absoluta dos votos para ser eleito no primeiro turno, realizado em 15 de novembro.

O diretor-geral da polícia federal, Rolando Alexandre de Souza, chegou no início da tarde, perto das 14h20 ao prédio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em Brasília. Diferente do que ocorreu no primeiro turno, quando o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, foi até a sede da PF, na apuração do segundo turno foi o diretor da PF que passou parte da tarde no tribunal acompanhando eventuais ocorrências.

No sábado (28) foi preso em Portugal um suspeito de ter atuado na tentativa de invasão ao sistema do TSE ainda no primeiro turno. O ataque não foi bem sucedido, e, de acordo com o presidente do TSE, não contribuiu para o atraso na apuração dos votos no primeiro turno. O atraso foi atribuído a um problema no processador e falta de testes do sistema de totalização. Pela primeira vez, a totalização foi toda feita pelo TSE e não pelos TREs.

Justificativa

Uma das formas do eleitor justificar o seu voto, no segundo turno das eleições municipais, que ocorreu no domingo (29), é por meio do app do e-Título. O aplicativo volta a ficar disponível nesta segunda-feira (30). Mas o eleitor também pode justificar pelo formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE).

O formulário RJE pode ser obtido gratuitamente na página do TSE (por meio do portal Justifica), nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral (cartórios eleitorais, postos e centrais de atendimento ao eleitor), nas páginas da Justiça Eleitoral na internet e, no dia do pleito, nos locais de votação ou de justificativa.

O eleitor pode, até 60 dias após cada turno da votação, apresentar a justificativa pelo e-Título, pelo Sistema Justifica na internet ou entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) em qualquer zona eleitoral, ou enviá-lo pela via postal ao juiz da zona eleitoral na qual for inscrito, acompanhado da documentação comprobatória da impossibilidade de comparecimento ao pleito. E se pode justificar a ausência às eleições quantas vezes forem necessárias.

