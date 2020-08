O WhatsApp finalmente vai sincronizar as conversas entre iPhone e Android

Um dos serviços mais pedidos pelos usuários do WhatsApp é a opção de usar uma mesma conta em diferentes aparelhos, algo que o aplicativo já está trabalhando. No entanto, de acordo com site WABetaInfo, a complexidade disso faz o aplicativo trabalhar por partes. E uma delas será sincronizar o histórico de mensagens de uma mesma conta entre dispositivos em Android e iOS simultaneamente.

A intenção do WhatsApp, com esse novo serviço, é permitir que até quatro dispositivos consigam usar uma mesma conta ao mesmo tempo, incluindo a versão do aplicativo em desktop. Funcionará dessa forma: quando o usuário desejar usar o aplicativo em um segundo aparelho, será preciso copiar o histórico de conversa.

Isso vai requerer uma conexão wi-fi devido ao tamanho dos arquivos necessários, valendo tanto para a versão desktop quanto para as que funcionam em dispositivos móveis.

No momento em que o WhatsApp tiver copiado com segurança o histórico de conversa para o segundo dispositivo, será finalmente possível usar sua conta a partir dele. Você verá que qualquer mensagem será entregue a todos os dispositivos da sua família. Portanto, seu histórico será sempre sincronizado entre as plataformas e, quando você usar ou remover um dispositivo, sua chave de criptografia mudará.

Vale lembrar que quando esta chave for alterada, todas as conversas ativas também serão notificadas. Ou seja: seus contatos serão avisados sempre que você adicionar ou retirar um aparelho sincronizado com sua conta.

E tem mais: além da versão para computadores, o WhatsApp desenvolveu um aplicativo para iPad que será lançado após a ativação do recurso. Assim, você poderá usar o mensageiro no tablet da Apple e no seu iPhone ao mesmo tempo.

O WABetaInfo afirma ainda que o WhatsApp estava trabalhando para converter o banco de dados do iOS para um compatível com o formato Android. Por isso há a possibilidade de que o aplicativo disponibilize primeiro o serviço simultâneo das contas apenas em iOS ou apenas em Android. E só depois ativará o serviço que sincroniza entre os dois sistemas.

Ainda não há data, contudo, para que o aplicativo seja atualizado com a mudança. O WhatsApp não costuma confirmar informações extraoficiais do WABetaInfo.