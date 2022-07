Ciência Objeto encontrado em Marte com formato de macarrão intriga Nasa

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O misterioso objeto fotografado pelo Perseverance. Foto: Nasa/Divulgação O misterioso objeto fotografado pelo Perseverance. (Foto: Nasa/Divulgação) Foto: Nasa/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Parece que a Nasa adicionou mais um item à sua coleção de “coisas estranhas vistas em Marte”. Uma foto feita pelo rover Perseverance na semana passada mostra o que parece ser um punhado de espaguete no chão do planeta.

A imagem, disponível no site da Nasa, foi capturada às 16h56min (horário local em Marte) por uma das câmeras usadas para evitar obstáculos, instalada à frente e à direita do rover. É difícil ter uma ideia do tamanho do objeto tendo apenas areia e duas pedras como referência, mas ele não deve ter mais que alguns centímetros de diâmetro.

A explicação mais plausível é que se trata de mais um pedaço de lixo gerado pela chegada do próprio Perseverance. Afinal, o robô não está muito longe dos locais onde encontrou seu paraquedas, a carenagem que o protegeu durante a descida e um pedaço de sua manta térmica.

Esta não é a primeira vez que o Perseverance registra imagens inusitadas: recentemente ele fotografou uma formação que lembra uma “cabeça de cobra” ao lado de uma “pedra equilibrista” sobre um pilar de rocha.

Seu irmão mais velho, o Curiosity, não fica atrás: só neste ano ele chamou a atenção por encontrar uma “porta alienígena” e “galhos” na superfície do planeta. Todos resultados de processos naturais de erosão e formação rochosa, que também ocorrem aqui na Terra.

Ingenuity

A Nasa anunciou que irá adiar novos voos do helicóptero Ingenuity em Marte até agosto. O motivo é que a região onde a aeronave se encontra, a cratera Jezero, está passando pelo inverno marciano, temporada onde há menos luz solar e mais poeira na atmosfera, o que dificulta a recarga da bateria.

O Ingenuity é alimentado por uma bateria formada por seis células de Íons de Lítio, recarregada por um painel solar circular acima de suas hélices. O tempo de recarga é determinado pela intensidade da luz do sol e nível de poeira na atmosfera ou acumulada sobre o painel solar. A deficiência na geração de energia não é um problema novo para a Nasa: a sonda Insight, que estuda o interior do planeta, deixará de funcionar, em breve, pois seus painéis já não conseguem gerar energia para alimentar seus instrumentos.

Segundo a agência, a quantidade de poeira na atmosfera marciana devem começar a cair em julho e, se o clima permitir, o Ingenuity deve voltar a voar em agosto. O helicóptero foi enviado a Marte em 2020 junto com o rover Perseverance como uma prova de conceito, para determinar se uma aeronave com rotor poderia voar na fina atmosfera de Marte.

Depois de completar com sucesso sua campanha inicial de cinco voos, o Ingenuity foi “promovido” e atualmente é usado como olheiro, ajudando os engenheiros da Nasa a escolher, do alto, o caminho mais seguro para o rover durante sua campanha de coleta de amostras da superfície marciana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência