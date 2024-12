Política Obra de Bolsonaro não teve alvará

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

O ex-presidente, por sua vez, alega que a regra não se aplicava à obra em questão. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

Suposta beneficiária de um contrato de R$ 900 mil para reformar a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, a empresa Insight Engenharia Integrada tem como único sócio Rafael Nóbrega de Sousa, homem de 34 anos que é cunhado do empreiteiro Renato Araújo, candidato à prefeitura de Angra pelo PL na última eleição. No início deste ano, antes do preço da manutenção na casa de praia ser revelado, Araújo foi visto por vizinhos mais de uma vez na obra. Segundo a prefeitura de Angra, a reforma não solicitou o alvará necessário — o ex-presidente, por sua vez, alega que a regra não se aplicava à obra em questão.

O sócio da Insight é irmão de Tainá Nóbrega, mulher de Renato Araújo, tido pela classe política do Rio como um importante representante dos interesses do clã Bolsonaro na região. Nas redes sociais, o casal exibe fotos com Jair e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O ex-presidente chegou a visitar a cidade na semana da eleição para tentar impulsionar a candidatura de Araújo que acabou na segunda colocação. Mesmo depois do pleito, Araújo já se reuniu com Bolsonaro em ao menos quatro ocasiões.

Antes da atuação política, Araújo era conhecido na cidade por ser o dono da empreiteira Bravo Serviços e Construções. A atual sede do diretório do PL em Angra, constituída há cerca de um ano, funciona em um endereço cuja fachada exibia um logotipo da Bravo até 2022. O endereço em questão também chegou a estar vinculado como sede de outra empresa com nome semelhante, a Bravo Comércio, Serviços e Construções, que tem como sócios Araújo e Tainá. Desde janeiro deste ano, Nóbrega figura como “responsável técnico” desta empresa.

Já no caso da Insight, a firma da qual Nóbrega é dono e que constava no contrato para a reforma da casa de Bolsonaro, não há nenhuma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) catalogada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-RJ) em nome da empresa. O documento é obrigatório para o cadastro de obras. Procurados pelo GLOBO para comentar as obras, Renato Araújo e Tainá Nóbrega não se pronunciaram. Rafael Nóbrega não foi localizado pela reportagem.

A prefeitura de Angra, por sua vez, informou que “não há nenhum pedido de licença” do imóvel em questão para realizar a reforma “nos cadastros do Instituto Municipal do Ambiente, órgão responsável pela emissão desse tipo de alvará”.

O Código de Obras do município determina que “qualquer obra de construção, acréscimo, reconstrução e reforma que envolva quaisquer edificações, estruturas costeiras, movimentações de terra, muro de contenção e muro frontal somente poderá ser executada após a aprovação de projeto e concessão de licença pela Prefeitura Municipal.”

O contrato da reforma, encontrado pela Polícia Federal (PF) junto a documentos de Bolsonaro em uma busca e apreensão, é datado em 11 de outubro de 2023. A versão encontrada não está assinada nem por Bolsonaro, nem pela empresa, e não traz detalhes sobre quais seriam as melhorias executadas no imóvel. Em vídeos divulgado por ele e por apoiadores, no entanto, é possível notar que, além da pintura de toda a edificação, as janelas de madeira foram substituídas por blindex, os pisos e portões foram trocados e parte de um dos muros foi refeita. Também se construiu uma nova área de churrasqueira.

Em nota ao Globo, o ex-presidente citou o Código de Obras do município e afirmou que “não houve acréscimo de edificação, não houve mudança estrutural na edificação e não houve qualquer modificação de fachada, não sendo necessário licenciamento”.

Vista para praia

A casa em Mambucaba tem vista para a praia e é frequentada por Bolsonaro e os filhos de forma recorrente. Eles estavam lá, por exemplo, no início deste ano, quando a PF cumpriu mandados de busca e apreensão no âmbito da investigação sobre a “Abin paralela”.

O imóvel estava declarado até o ano passado por Bolsonaro com valor de R$ 98,5 mil, o mesmo pago pelo então deputado federal pela casa em 1997. Consultada pelo Globo, uma corretora que atua na região estimou que a casa esteja avaliada hoje em cerca de R$ 2,5 milhões, devido à localização e ao tamanho. As informações são do jornal O Globo.

