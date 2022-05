Geral Onda de frio: como proteger seu corpo e sua energia

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A alimentação pode ajudar muito nos dias frios. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma onda de frio vai derrubar as temperaturas, com possibilidade de neve no sul do Brasil. Sabemos que o frio requer cuidados especiais, tanto em relação ao corpo quanto ao lado espiritual, mental e emocional.

Para dar dicas de como se proteger do frio, um time de especialistas compartilha informações para você se preparar para a onda de frio que vem aí.

Cuide da imunidade

A alimentação pode ajudar muito nos dias frios, porque a maior parte das nossas células de defesa do organismo estão localizadas ao redor do intestino. Por isso, inclua alimentos e nutrientes específicos que ajudam na imunidade, como:

– Frutas, legumes e verduras ricos em vitamina C e vitamina A como cenoura, mamão, abóbora, brócolis, laranja, limão, mexerica, abacaxi, acerola, goiaba, açaí, kiwi. Um suco verde é uma ótima opção para incluir no dia a dia.

– Alho: chá, macerado, no molho pesto, incluir em patês, tempero verde, óleo de alho (suplemento nutricional).

– Gengibre: fresco como chá, no suco, ralado ou refogado como tempero em preparações culinárias ou em pó no shot matinal.

– Cúrcuma: fresca no suco, na sopa, no arroz, no feijão ou em pó no shot matinal ou como tempero na comida.

– Castanha do Pará: a melhor fonte de selênio! Um mineral que facilmente temos deficiência e é indispensável para a imunidade por fazer parte do sistema de detoxificação do organismo.

– Proteínas: ovos, leguminosas (feijões, grão de bico, lentilha, ervilha), tofu, frango orgânico, peixes menores (sardinha).

Alimentação balanceada e repleta de antioxidantes é a base para ter seu sistema imunológico fortalecido!

Bebidas para se aquecer

O frio chega e traz com ele diversas tentações gastronômicas, colocando à prova dietas e planos alimentares. A nutricionista Amanda Regina alerta para cuidar com chocolates quentes tradicionais, pois somam muitas calorias, e recomenda chás que esquentam, e não engordam. Como:

– Chá mate com gengibre e canela: uma xícara de água, uma sachê de chá mate. Colocar na água para ferver uma rodela de gengibre e uma pitada de canela.

– Chá de erva doce com camomila: misture os dois e terá um digestivo poderoso e reconfortante.

– Chás diversos: de frutas, erva cidreira, capim santo, etc. Veja aqui uma lista de chás para dias frios e formas de preparo.

E para quem o chocolate for fundamental, experimente uma receita de chocolate quente que diminui as calorias, além de aumentar os antioxidantes do cacau!

Óleos essenciais

A onda de frio pode nos deixar mais vulneráveis a dores no corpo, gripes, resfriados e alergias. A tendência é ficarmos mais encolhidos e relaxarmos na hora de ir a academia. Desta forma, acabamos contraindo mais a musculatura e deixamos nosso corpo ainda mais propenso às dores.

Para aquecer o corpo, a aromaterapeuta Solange Lima sugere dois óleos essenciais para proteger de doenças e aumentar a disposição do organismo:

– Óleo essencial de canela: é um óleo quente, estimulante, sedativo, aromático e digestivo. Fazer uma massagem corporal ou nos pés com óleos à base de canela ajuda a relaxar a musculatura e aquecer o corpo.

– Óleo essencial de gengibre: é um excelente anti-inflamatório, muito útil nas dores, analgésico, antisséptico, expectorante, aquecedor, antibactericida, laxativo e estimulante do apetite. Em massagens, ajuda nos problemas de coluna e articulações. Banhos e compressas quentes de gengibre são indicados.

Aumente a libido

As baixas temperaturas também podem causar uma diminuição da libido, principalmente nas pessoas que já andam sem apetite sexual há um tempo (entenda mais aqui sobre sexo no frio). A boa notícia é que algumas comidas e bebidas podem aumentar o apetite sexual. A terapeuta Roberta Struzani compartilha algumas dicas:

– Na hora de cozinhar, aposte na pimenta para esquentar o seu prato e o clima com a pessoa parceira.

– Como aperitivo, o amendoim com casca também promete esquentar a relação e o corpo no frio.

– O chocolate, além de combinar com os dias frios e agradar o paladar, também pode dar uma ajuda e tanto na libido.

– Para esquentar o corpo logo pela manhã ou no final da noite, experimente tomar um chá de gengibre, que pode ser preparado com uma pitada de mel.

À noite, crie o hábito de beber um gole de vinho. A bebida possui uma substância chamada resveratrol, que ajuda a aumentar a produção de estrogênio no corpo da mulher, proporcionando irrigação da região vaginal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral