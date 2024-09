Polícia Operação contra o golpe dos nudes termina com 85 presos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo as investigações, o golpe dos nudes era praticado de dentro do Presídio Regional de Pelotas Foto: Polícia Civil/Divulgação Segundo as investigações, o golpe dos nudes era praticado de dentro do Presídio Regional de Pelotas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (6), a Operação A Firma com o objetivo de combater o chamado golpe dos nudes em Pelotas, na Região Sul do RS.

Durante a ação, 85 pessoas foram presas, sendo 24 em Pelotas e quatro em Jaguarão, Arroio Grande, São Lourenço e Rio Grande. As outras 57 já se encontravam no sistema prisional. Foram apreendidos cartões de crédito, celulares, chip de celular, hd externo, notebook e um veículo.

Os policiais cumpriram mais de 160 medidas cautelares, sendo 47 mandados de busca e apreensão. Também foram bloqueadas todas as contas bancárias dos investigados e sequestrados imóveis.

Segundo as investigações, o golpe dos nudes era praticado de dentro do Presídio Regional de Pelotas. Em um período inferior a 40 dias, os investigados realizaram aproximadamente 700 extorsões contra mais de 500 vítimas no Brasil, na Alemanha, em Portugal e na Jamaica. Os criminosos arrecadaram mais de R$ 700 mil.

Além disso, foi descoberto um mercado interno de venda e aluguel de celulares por parte do grupo. O comércio acontecia no interior de uma casa prisional, sendo que cada aparelho era vendido por R$ 15 mil, enquanto o carregador e fone de ouvido eram comercializados por R$ 3 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Durante as investigações, foi averiguado que 20% do valor das vendas era destinado para as contas da organização criminosa. O restante do lucro era dividido entre os presos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/operacao-contra-o-golpe-dos-nudes-termina-com-85-presos-no-rio-grande-do-sul/

Operação contra o golpe dos nudes termina com 85 presos no Rio Grande do Sul

2024-09-06