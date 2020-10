Polícia Operação em Caxias do Sul tem como alvo organização criminosa que atuava na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Apreensões da Operação Conatus. Foto: Polícia Civil/DRACO Caxias do Sul Apreensões da Operação Conatus. (Foto: Polícia Civil/DRACO Caxias do Sul) Foto: Polícia Civil/DRACO Caxias do Sul

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (2) a Operação Conatus, em Caxias do Sul, cumprindo três mandados de prisões preventivas e cinco de mandados de busca e apreensão. O alvo era uma organização criminosa especializada em furto, adulteração de veículos e lavagem de dinheiro na Serra Gaúcha.

Na operação foram apreendidos diversos módulos de caminhonetes, utilizadas para furtar, além de duas armas de fogo e objetos de vítimas.

Conforme investigações, foi apurado que a organização criminosa atuava em diversas cidades da região serrana, há mais de dez anos, e que eles se especializaram no furto de caminhonetes. Após o furto, adulteravam o veículo e vendiam para as mais variadas regiões do Brasil. Com a venda lavavam o dinheiro, efetuando manobras para esconder os lucros obtidos com o crime.

Durante a investigação, dezenas de veículos foram recuperados e um dos integrantes do grupo foi preso em flagrante enquanto furtava uma caminhonete no bairro Madureira. A operação desta sexta contou com o apoio operacional da 3ºDP de Caxias do Sul. Denúncias podem ser feitas pelo Whatsapp da Draco: (54)98432-9312.

