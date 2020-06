Mundo Organização adverte para surtos recorrentes de coronavírus por dois anos nas Américas

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Além da “ampla circulação” do vírus no México, há “transmissão generalizada” na América Central Foto: Reprodução Além da “ampla circulação” do vírus no México, há “transmissão generalizada” na América Central. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A OPAS (Organização Pan-americana da Saúde) advertiu nesta quarta-feira (24) para a ocorrência de “surtos recorrentes” de Covid-19 no continente americano nos próximos dois anos e pediu que o Brasil, o segundo país mais afetado pela pandemia no mundo, a realizar mais testes de diagnóstico.

A América Latina e o Caribe, que tiveram o primeiro caso reportado de Covid-19 em 26 de fevereiro no Brasil, viu as infecções se acelerarem em todas as sub-regiões, disse Carissa Etienne, diretora da OPAS, escritório regional da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Além da “ampla circulação” do vírus no México, há “transmissão generalizada” na América Central, com “alta incidência” em Panamá e Costa Rica, sobretudo na fronteira com a Nicarágua. Na América do Sul, Brasil, Peru e Chile são os mais afetados. O Caribe continua tendo focos de contágio na fronteira do Haiti e da República Dominicana, assim como no Escudo das Guianas.

Etienne lamentou que o número de casos tenha triplicado na região em apenas um mês, passando de 690.000 para mais de dois milhões, e pediu aos países que se preparem para “uma nova forma de vida e redefinir nosso senso de normal”.

“Na ausência de tratamentos eficazes ou de uma vacina amplamente disponível, esperamos que durante os próximos dois anos experimentemos na região das Américas surtos recorrentes de Covid-19, que podem ser intercalados com períodos de transmissão limitada”, disse na coletiva de imprensa semanal do organismo.

Ela admitiu que “não será fácil” manter as medidas recomendadas para frear os contágios, que tiveram enorme impacto econômico e social em uma região marcada pela pobreza e pela desigualdade. E ressaltou que agora os governos estão pressionados a flexibilizar as restrições “inclusive quando a transmissão está aumentando”.

Por isso, disse que são necessários líderes capazes de superar divisões políticas e geográficas, governos flexíveis ao aplicar medidas e garantias de proteção a quem depende de trabalhos informais, denominador comum da região.

A OPAS informou que acompanha com preocupação a situação no Brasil, que com perto de 212 milhões de habitantes acumula 53.830 mortos e 1.188.631 de casos confirmados do novo coronavírus, sendo superado apenas pelos Estados Unidos.

“O Brasil progrediu em incrementar o número de testes de diagnóstico de Covid-19, mas ainda não chega a 10.000 exames por milhão de habitantes. É necessário que aumentem”, disse o diretor de Doenças Transmissíveis da OPAS, Marcos Espinal.

