25 de junho de 2020

Nos Estados Unidos, os estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut vão impôr quarentena obrigatória de 14 dias para viajantes que vierem de estados onde a taxa de contaminação do novo coronavírus é alta. A medida entrou em vigor nesta quarta-feira (24).

A multa para quem não respeitar a quarentena será de US$ 2 mil (R$ 10,6 mil), e pode chegar a US$ 10 mil (R$ 53 mil) em caso de reincidência. A princípio serão afetados viajantes de nove estados: Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Washington, Texas, Flórida e Utah.

Essa lista dos estados poderá ser alterada diariamente. Serão analisados os dados dos últimos sete dias de contaminação dos estados. A medida é em conjunto entre os três estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut, mas cada estado será responsável por fiscalizar o cumprimento. Haverá blitz em rodovias e a população será incentivada a denunciar pessoas que furarem a quarentena.

Os EUA têm mais de 120 mil mortes por Covid, de acordo com a universidade Johns Hopkins. É o país com mais óbitos e também com mais casos: 2,35 milhões. De acordo com o The New York Times, mais de 35 mil novos casos foram identificados nas últimas 24 horas. É a maior alta diária desde o fim de abril. Os números estão piorando em mais de 20 estados, principalmente nas regiões Sul e Oeste do país.

