O Grêmio poderá contar com alguns retornos importantes para a partida contra o Fortaleza, no sábado (9), na Arena Castelão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira volta e mais provável é a do lateral-direito Victor Ferraz. O jogador sentiu dores musculares e passou por um período de recuperação. Não foi titular na partida contra o Bahia por preservação, apesar de já estar liberado pelo departamento médico gremista. Ferraz reassume a titularidade que foi de Vanderson nos dois últimos jogos.

Um pouco atrás na linha de retornos estão Maicon e David Braz. O segundo deve estar á disposição do técnico Renato Portaluppi para o final de semana, já que já treina com a equipe. No entanto, não atua desde 16 de dezembro, no segundo jogo com o Santos, pelas quartas da Libertadores, quando teve um desconforto muscular.

Já Maicon, apesar de já estar recuperado de problema na panturrilha, ainda depende de uma avaliação médica para ficar à disposição do técnico. Ele completará, no sábado (9), um mês sem entrar em campo, já que sua última participação foi no primeiro jogo contra o Santos, também nas quartas da competição continental.