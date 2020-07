Flávio Pereira Osmar Terra: “Culpa do contágio no Estado não é das lojas abertas. É do frio!”

Por Flavio Pereira | 29 de julho de 2020

Deputado Federal Osmar Terra considera inúteis práticas de isolamento para contenção do vírus. (Foto: Reprodução)

“A culpa do aumento de contágio da Covid-19 no Rio Grande do Sul não é das lojas abertas, é do FRIO!”, reafirma o médico e ex-ministro Osmar Terra (MDB-RS). Para ele, “não adianta trocar cor de bandeiras e fechar empresas alegando que diminui contágio. O vírus não respeita decreto é só desaparece com aumento da imunidade coletiva.E isso já está acontecendo no Rio Grande do Sul”. Terra critica o que chama de “mídia apocalíptica” e afirma que “quarentena e lockdown não serviram para evitar contágio, como anunciavam, só serviram para destruir empregos e aumentar número de miseráveis”.

Oficialmente, Covid-19 já matou 1,2 milhão de empregos formais

Os dados divulgados ontem pelo Ministério da Economia confirmam que a economia brasileira fechou 1.198.363 vagas de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre de 2020, resultado do fechamento da economia decretado por governadores e prefeitos, sem resultados práticos na contenção do vírus chinês.

Câmara pede que STF proíba que juízes de primeiro grau conduzam processos contra deputados

Depois de várias batidas da Polícia Federal cumprindo mandados e busca e apreensão cumprindo mandados judiciais em investigações envolvendo deputados federais, a Câmara dos Deputados decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara quer evitar que se repitam operações de busca e apreensão como as ocorridas nos gabinetes dos deputados federais Rejane Dias (PT-PI) e Paulinho da Força (Solidariedade-SP), este mês. A Câmara quer, na prática, impedir que juízes da primeira instância sigam determinando operação de busca e apreensão em gabinetes de parlamentares. Os juízes de primeira instância são magistrados de carreira, concursados e nomeados sem interferência política, o que preocupa os congressistas.

Surpresa: ação de Bolsonaro contra censura recebe críticas da grande imprensa

A ação proposta pelo presidente Jair Bolsonaro junto ao STF contra a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, que censurou e bloqueou contas de Facebook e Instagram de dezenas de pessoas, por supostamente estarem vinculadas e defendendo ideias conservadoras de direita, vem merecendo críticas de representantes da chamada grande imprensa.

Na ADIn (Ação Direta de Inconstitucionalidade) apresentada ao STF, o presidente Jair Bolsonaro sustenta o valor defendido pela Constituição à liberdade de expressão e recorda que o próprio STF, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, em julgamentos anteriores, sustentou posição contra qualquer censura a livre manifestação de pensamento, ideias ou mesmo críticas. Os representantes da grande imprensa atribuem a ação como um ato “em defesa dos apoiadores de Jair Bolsonaro”, quando, na verdade, a medida preserva a todos de futuras medidas arbitrárias do STF ou de alguns de seus ministros contra direitos assegurados pela Constituição.

Assembleia deve rejeitar projeto do governo gaúcho que aumenta imposto da cesta básica

Para compensar a perda estimada em R$ 3 bilhões de reais que terá em 2021 com o fim do reajuste de ICMS autorizado por dois anos pela Assembleia Legislativa para vários produtos e serviços, o governador gaúcho Eduardo Leite está propondo uma reforma tributária que vai aumentar o imposto sobre itens da cesta básica como arroz, feijão, leite, ovos, carne, farinhas e outros itens. O IPVA também será aumentado. Atualmente, o percentual é de 3% e passará para alíquota de 3,5% para automóveis e camionetas e o aumento do teto de isenção para veículos fabricados há mais de 40 anos (e não os atuais 20 anos). No caso do vinho gaúcho, cujo imposto atualmente é de 13%, o projeto prevê aumento para 21%. A taxação dos prestadores de serviço passa de 3,75% para 12%. O governo prometeu incluir compensações em outros segmentos, que, na média, reduziriam o percentual global de aumento dos tributos. Com forte rejeição nas maiores bancadas da sua base, como o MDB, o PP e o próprio PSDB, seu partido, o projeto do governador gaúcho, como está proposto, dificilmente será aprovado pelo Legislativo.

