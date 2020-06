Flávio Pereira Osmar Terra garante que “epidemia já atingiu o pico, e termina em poucas semanas”

Por Flavio Pereira | 10 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Deputado federal Osmar Terra fez ontem nova e polêmica análise. (Foto: Reprodução)

O deputado federal e médico Osmar Terra retomou ontem a pauta do Coronavírus e reacendeu a polêmica sobre o momento do pico da epidemia. Terra, com base na sua experiência no enfrentamento de outras epidemias, assegura que a epidemia está finalmente chegando ao final do seu ciclo.

“Epidemia já atingiu o pico”

Osmar Terra comentou que “apesar dos profetas do Apocalipse e da quarentena inútil, a curva de contágio da Covid-19 no Brasil cumpriu a história natural de todas epidemias virais e, sem qualquer achatamento, chegou ao pico e está caindo no prazo previsto. Em poucas semanas, deve terminar”.

O auxílio continua, segundo Bolsonaro

O auxílio emergencial tem sido fundamental para o socorro a milhares de brasileiros atingidos na sua capacidade de gerar renda a partir do próprio trabalho. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a disposição do governo federal de prorrogar o pagamento da parcela de auxilio emergencial, atualmente em R$ 600. Bolsonaro explicou que a ideia da equipe econômica “e a minha também é de duas parcelas de R$ 300”.

Ironia para parlamentares

Jair Bolsonaro mandou uma ironia para o outro lado da Praça dos Três Poderes: “se tirar dos salários dos parlamentares, tudo bem. Por mim, eu pago até R$ 1 mil”. Foi após a reunião do conselho do Governo no Palácio da Alvorada.

Maia captou o recado

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, alvo da ironia de Bolsonaro, acusou o golpe e respondeu sugerindo corte também nos “altos salários de todos os poderes”.

Governo gaúcho quita a folha de salários de abril

O governo gaúcho conseguiu quitar ontem a folha de salários do mês de abril dos servidores do executivo. Agora, abre a tenda dos milagres da Secretaria da Fazenda para dar inicio ao pagamento dos salários de maio. A expectativa é de quitar esta folha até 13 de julho.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Flávio Pereira