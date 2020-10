Saúde Outubro Rosa: exercícios ajudam na prevenção e no tratamento do câncer

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

O estilo de vida saudável é um dos principais aliados na luta contra o câncer. (Foto: Reprodução)

Outubro chegou e o mês é o período de conscientização e prevenção do câncer de mama. Além de reforçar a importância do assunto, que atinge mulheres de diferentes idades, também é muito válido incentivar um estilo de vida mais saudável, que melhora não só a qualidade de vida como um todo, mas também ajuda a prevenir a doença e auxilia no tratamento de pacientes oncológicos. A médica Renata Castro conta mais sobre os benefícios da atividade física. Confira!

Prevenção de diferentes tipo de câncer

Tradicionalmente conhecido como Outubro Rosa, o mês é dedicado ao câncer de mama. Mas, durante o ano inteiro, é preciso se cuidar para prevenir não só esse, mas diferentes tipos de doenças. “Apesar dos avanços no diagnóstico precoce e no tratamento de muitos tipos de cânceres, o câncer continua sendo uma das doenças mais temidas”, explica a especialista. Para ela, o estilo de vida saudável é um dos principais aliados na luta contra o câncer. “A prática regular de exercícios físicos é capaz de prevenir diversos tipos de cânceres, como mama, cólon, endométrio, esôfago, estômago, rins, leucemias, mieloma, bexiga e cabeça e pescoço”.

Benefícios dos exercícios

Mulheres que querem se prevenir de um possível diagnóstico de um câncer de mama, entre outros, precisam se movimentar regularmente. “A redução do risco de ocorrência pode ser explicada pelos efeitos biológicos da atividade física, como redução dos níveis sanguíneos de hormônios como insulina, estrogênio e alguns fatores de crescimento; redução da atividade inflamatória; e melhora do sistema imunológico”, afirma Renata. Escolha uma atividade física que goste, para que a prática vire rotina.

Pacientes devem se exercitar

Para mulheres já diagnosticadas com câncer, a atividade física regular também aliviar e ajudar no tratamento. “São inúmeros benefícios, como melhora da qualidade de vida, autoestima, melhora da capacidade funcional, redução da ansiedade, entre outros”, conta a cardiologista. Porém, se este é o caso, siga as orientações do seu médico quanto à prática dos exercícios para que a sua recuperação seja segura e eficaz.

Inclua alimentos nutritivos na dieta

Por fim, nunca é demais lembrar que uma dieta rica em frutas, legumes e verduras é essencial para manter a imunidade alta e a saúde em dia. Invista em alimentos naturais e reserve o fast food e os doces para momentos específicos. Manter um lifestyle mais saudável é uma das maneiras mais eficiente de prevenir o câncer.

