Cláudio Humberto Pacheco boicotou lei que estimulava energia solar

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Só na horizontal. (Foto: Enio/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No final da sua presidência no Senado, Rodrigo Pacheco acumula um passivo impressionante de projetos que, já aprovados na Câmara ou apresentado por senadores, continuam engavetados. Um exemplo de como o roda-presa do Senado prejudica os cidadãos que o sustentam é sua recusa de pautar o projeto da Câmara, aprovado no início do mês, que prorroga a data fatal de 7 de janeiro para entrar em vigor regras que reduzem as vantagens de instalação de energia fotovoltaica ou solar.

Taxação do Sol

Produto do lobby milionário de distribuidoras e geradoras de energia, a nova lei é conhecida como a “taxação do sol”.

Lobby inconcebível

A atitude de Pacheco contra a geração limpa de energia é inacreditável no país atormentado por escassez hídrica e tarifas de bandeira vermelha.

Coisa feia, Pacheco

A lei que Rodrigo Pacheco age para manter, alegrando distribuidoras e geradoras, conspira contra energia solar em um país de Sol abundante.

Seis meses de chance

O projeto do deputado Beto Pereira (PSDB-MS), aprovado na Câmara, adiaria por 6 meses, para julho de 2023, o início de vigência da lei 14300.

Equipe de perdedores de Lula inclui Viana na Apex

A indicação do ex-governador petista Jorge Viana para a presidência da ApexBrasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, interrompe a tradição desde sua criação no governo FHC, em 1997, apenas de nomes com tecnicamente preparados para o cargo. Três dos últimos quatro presidentes da Apex foram qualificados diplomatas. Viana é mais um dos muitos perdedores na equipe de Lula. Mais que isso, o petista do Acre foi ressuscitado para chefiar uma área que não entende.

Começou assim

Último “político” sem votos a chefiar a Apex, Alessandro Golombiewski Teixeira, nomeado por Lula em 2007, foi ministro do Turismo de Dilma.

Acabou fritado

Teixeira ganhou fama após vazarem fotos de uma assessora, ex-Miss Bumbum, pelada no gabinete do ministro, como relatou a esposa.

PT no currículo

Jorge Viana foi senador e governador do Acre, além de prefeito da capital Rio Branco. Ele é filiado ao PT desde 1990.

Festa no luto

Impressiona o descaso do novo governo ao momento de luto nacional. A ordem é manter a qualquer custo a festança organizada por dona Janja, mesmo com o rei Pelé falecido e insepulto.

Fui!

Além de Bolsonaro, que vazou ainda no cargo, o ex-ministro Onyx Lorenzoni também deixou o Brasil. Seguiu com a família para uma permanência mínima de um ano na Europa.

Golpe, não

A turma que acreditou na lorota de “intervenção militar”, aliás, jamais avaliada, agora se volta contra as Forças Armadas. Na internet, dizem que Bolsonaro, como Deodoro da Fonseca, “foi traído pelo Exército”.

Mais uma reforma

Escolhido ministro da Previdência não pela qualificação, mas por ser o dono do PDT, Carlos Lupi avisou nesta sexta (30), em entrevista a Felipe Vieira, da BandNews TV, que vem aí mais uma reforma da Previdência.

No azul

O Brasil vai fechar o ano com superávit primário superior a R$ 49 bilhões. Paulo Valle, secretário do Tesouro Nacional, destacou o feito, apesar das dificuldades: é o primeiro desde 2013, disse.

No lugar certo

O jornalista e diplomata Joel Sampaio deixou a assessoria do ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal (STF), para chefiar a área de imprensa de Mauro Vieira, novo ministro das Relações Exteriores.

Déjà vu

Acionistas acham que alteração na política de preço da Petrobras vai derreter ainda mais as ações da empresa. O mal a ser causado à estatal será tão ou mais grave que a roubalheira nos governos do PT.

Polissemia

Tem toda pinta de armação a terceira falsa “bomba” em Brasília, véspera da posse. O vazamento da “denúncia” serviu apenas para a PM se exibir e esquerdistas dizerem “eu não disse?”. Mas era só uma caixa com lixo.

O ministro não manda

Lula nem assumiu e já desautorizou Haddad, pedindo ao atual governo para editar MP mantendo a desoneração de impostos nos combustíveis.

PODER SEM PUDOR

Só na horizontal

O repentista Pedro Ferreira era deputado estadual em Alagoas, nos anos 1980, quando uma eleitora o procurou para pedir emprego. Mas condicionou: “Só posso trabalhar à noite, deputado.” Ele prometeu: “Vou ver o que posso fazer.” A moça foi mais específica: “Mas eu só posso trabalhar depois das nove da noite…” Pedro Ferreira esclareceu: “Olhe, minha filha, emprego para moça depois das nove da noite, só se for deitada olhando para o teto.”

(Com a colaboração de Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto