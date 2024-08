Rio Grande do Sul Palácio Piratini promove semana com programação alusiva ao Dia Estadual do Patrimônio

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nos dias 17 e 18, o Palácio Piratini estará aberto para visitação após período de acesso limitado devido à enchente. (Foto: Alvaro Bonadiman/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Como forma de valorizar a memória e de fomentar o respeito ao patrimônio do Estado, o Palácio Piratini promove, entre os dias 13 e 18 de agosto, a Semana do Patrimônio. Ao longo de seis dias, a sede do governo gaúcho vai realizar atividades que ressaltam o trabalho de gestão que vem sendo executado no prédio histórico e os cuidados necessários para sua preservação. As ações, todas gratuitas, fazem parte da programação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural.

A programação começa nesta terça-feira (13) com a abertura da exposição Em Obras. Voltada para servidores do Palácio, a mostra reúne imagens de bastidores das reformas que estão em andamento no Complexo do Palácio Piratini. São 40 imagens, instaladas em três dos ambientes onde hoje ocorrem as intervenções: no prédio 1005, anexo ao Palácio, que abriga a secretaria da Casa Civil; na recepção da Casa Militar, onde foi realizada a recomposição dos pisos de madeira originais; e no 4º pavimento do Palácio, que abriga estruturas administrativas. As imagens ficarão em exposição até quinta-feira (15).

Na quarta-feira (14), ocorre a Noite do Patrimônio, das 18h às 21h, no Salão Negrinho do Pastoreio. O encontro terá apresentação de cases e troca de experiências a partir dos projetos de conservação e restauro executados no Piratini. Entre os destaques, está o mini-curso Gestão de Riscos para o patrimônio histórico-cultural, ministrado pela arquiteta e mestre em engenharia civil Anaclaudia Silva. Na mesma noite, será aberta a exposição Donas da História 2, com curadoria da historiadora da arte Izis Abreu. A mostra vai reunir retratos de seis líderes comunitárias da periferia de Porto Alegre com a intervenção de seis artistas visuais por meio da técnica de colagem artística digital. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados, que podem se inscrever pelo site.

Na sexta-feira (16), o Palácio Piratini promove, pela primeira vez, uma visitação técnica pelos canteiros de obras e pela Oficina de Restauro. Voltada para estudantes universitários, a atividade prática permitirá uma aproximação dos alunos com a rotina de manutenção de uma edificação histórica tombada. Duas turmas (das 9h às 12h e das 14h às 17h), com 20 vagas cada, participarão da atividade.

Palácio aberto ao público

No final de semana, será a vez de reabrir o Palácio para a visitação pública após um período de acessos limitados devido à enchente. Das 10h às 18h, em ambos os dias, a sede do governo estará de portas abertas para receber aqueles que quiserem conhecer um pouco mais de sua arquitetura, seu acervo e sua história.

Durante todo o dia, o público poderá circular pelos ambientes da Ala Governamental do Palácio, incluindo os salões Alberto Pasqualini e Negrinho do Pastoreio, a antessala e o gabinete do governador, além de ver objetos históricos como o Ford Bigode, os murais pintados na década de 1950 por Aldo Locatelli e vários itens de mobiliário do início do século XX. A atividade não exige inscrição, bastando os interessados apresentarem documento de identidade com foto na entrada.

Documentário sobre a lenda dos túneis

No sábado (17), data em que é comemorado o Dia Estadual do Patrimônio, ocorre o lançamento oficial do documentário O Segredo dos Túneis, no canal do YouTube do Piratini. O audiovisual é um passeio pelo imaginário e pela história de Porto Alegre e de uma de suas lendas mais famosas, a dos túneis subterrâneos do Centro Histórico.

A produção do Departamento de Conservação e Memória mergulha nessa que é uma das místicas que envolvem o Palácio Piratini, para discutir a possibilidade de existência das famosas rotas de fuga, que ligariam pontos estratégicos da cidade a partir da sede governamental.

Além de recompor diversos relatos e materiais sobre a lenda, o documentário ainda perpassa por temas que se relacionam ao assunto, como a formação de Porto Alegre, a evolução urbana da capital gaúcha e a Legalidade. Para isso, foram reunidos os depoimentos dos historiadores responsáveis por um estudo feito em 2015 e que investigou a existência dos túneis, Robson Dutra e Claus Farina, do arquiteto e professor de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Bruno de Mello, da historiadora e professora da UFRGS, Zita Possamai, do geólogo Heinrich Frank, do jornalista Carlos Bastos e do pesquisador e músico André Hernandez. A direção é de Mateus Gomes.

Dia do Patrimônio

No Brasil, em 17 de agosto é celebrado o Dia do Patrimônio. No Estado, as comemorações alusivas à data começaram em 2019, com o lançamento oficial do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, cuja programação é coordenada pela Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), do Departamento de Memória e Patrimônio (DMP) e do Sistema Estadual de Museus (SEM). O Piratini participa do evento desde a primeira edição com a abertura dos espaços para visitações públicas.

Em 2024, ano em que o Rio Grande do Sul enfrentou o pior desastre meteorológico de sua história, a gestão do Palácio Piratini propôs celebrar a Semana do Patrimônio como um meio de sensibilizar o público para a temática da memória e fortalecer os vínculos dos gaúchos com sua história.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/palacio-piratini-promove-semana-com-programacao-alusiva-ao-dia-estadual-do-patrimonio/

Palácio Piratini promove semana com programação alusiva ao Dia Estadual do Patrimônio

2024-08-11