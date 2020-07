Rio Grande do Sul Pancadas de chuva voltaram a elevar os níveis dos rios no Rio Grande do Sul. Saiba como está a situação em diversas regiões

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Mais de 6 pessoas tiveram que deixar as suas casas no Estado. (Foto: Arquivo/Governo do Estado)

A elevação dos níveis de rios continua a preocupar autoridades municipais e estaduais do Rio Grande do Sul, devido ao risco de novas enchentes, agravando uma situação em que mais de 6 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Um relatório divulgado neste domingo pela Sema (Secretaria do Meio Ambiente) aponta que córregos, arroios e rios de menor dimensão estão subindo de novo.

Até a noite deste domingo (12), técnicos do órgão mantêm a condição de alerta para as bacias Ijuí, Pardo, Taquari-Antas, Caí, Sinos, Gravataí, Baixo Jacuí, Lago Guaíba e para o rio Uruguai, sobretudo no médio e baixo Uruguai.

Nas estações monitoradas, a elevação mais significativa foi registrada no Rio das Antas, na estação Linha José Júlio, e deve se refletir no Rio Taquari, que já apresentou pequena elevação na estação Muçum e deve seguir subindo ao longo do dia.

A bacia do Ijuí foi a que recebeu os maiores volumes de água neste fim de semana (até 90 milímetros). Os principais rios nesta bacia seguem em elevação em praticamente todas as estações monitoradas. Já o Rio Uruguai já está baixando em São Borja, mas segue subindo em Uruguaiana e em Itaqui.

Os rios Caí (estação Barca do Caí) e Gravataí (estação Passo das Canoas) também apresentaram pequena elevação nas últimas horas, e devem seguir em um crescente ao longo do dia. O Rio do Sinos segue em elevação em São Leopoldo e praticamente estável em Campo Bom – neste último ponto, porém, o nível deve subir nas próximas horas.

Já o Delta do Jacuí e do Guaíba apresentou pequeno declínio nas últimas horas. Mas a situação ainda é de alerta, devido ao recbimento de águas do Jacuí, Taquari, Pardo, Caí, Sinos e Gravataí, todos com vazões bem acima do normal devido às cheias.

Situação

– Rio Caí: na estação Barca do Caí, 8,35 metros (normal 2 metros) e subindo. Em Montenegro, 5,74 metros (normal 1,5 metro), caindo mas com perspectiva de nova alta;

– Rio dos Sinos: na estação Campo Bom, 7 metros (normal 2 metros), descendo mas ainda com chance de voltar a subir. Na estação de São Leopoldo, 5,15 metros (normal 2 metros), sem alteração até a noite deste domingo;

– Rio Gravataí: na estação Passo das Canoas, quase 5 metros (normal 2 metros), estabilizado;

– Rio Ijuí: na estação Jusante, 5,78 metros (normal 1,5 metro) e subindo. Na estação São José Montante, 6,9 metros (normal 2 metros), estável;

– Guaíba: na estação Caís Mauá, 2,35 metros (normal 1,2 metros), em declínio nas últimas horas, mas com alerta por causa das águas procedentes de outras fontes na região;

– Rio Jacuí: na estação Dona Francisca Jusante, 4,92 metros (normal 3 metros), estável. Em Eldorado do Sul, Cachoeira do Sul e Triunfo, leve e progressivo recuo. Em Passo São Lourenço, 5,56 metros (normal 3,5 metros) e baixando;

– Rio Uruguai: na estação Passo São Borja): 9,25 metros (quase 7 metros acima do normal) e mais de 1 metro acima do nível de alerta, mas já baixando. Já na estação Uruguaiana, 7,62 metros e em elevação (para um normal de 3 metros e nível de alerta de 7,5 metros);

– Rio das Antas: na estação Linha José Júlio: 13,25 metros (normal 2 metros) e em alta;

– Rio Taquari: na estação Muçum 12,32 metros (normal 2 metros) e com nível subindo. Na estação Estrela: 15 metros (normal 12,5 metros), estagnado mas com chance de elevação.

Clima

A boa notícia para esta segunda-feira (13) é a previsão de chuva fraca e isolada somente no Extremo Norte gaúcho, pela manhã. Na maior parte do Estado, predomínio de sol com variação de nuvens devido ao avanço de uma massa de ar seco de origem polar, empurrada pelos ventos do Quadrante Sul.

Na terça-feira, o frio ganha intensidade e geadas amplas devem cair em Regiões da Campanha. Apenas em parte do Litoral e Serra podem ocorrer chuviscos, em função da umidade que vem do mar. Para a quarta-feira (15), o sol predomina ainda com umidade no Leste gaúcho junto ao Litoral. As demais áreas devem ter sol e poucas nuvens. O frio segue forte (com geadas ao amanhecer) mas deve perder intensidade a partir de quinta-feira.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul