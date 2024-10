Política Pane em voo oficial irrita Lula e estimula a compra de um novo avião para a Presidência da República

3 de outubro de 2024

Desde 2023, o presidente manifestou intenção de substituir o A319, o “Aerolula”, adquirido no seu primeiro mandato, pelos A-330. (Foto: FAB)

A pane no avião oficial da Presidência da República não causou medo, mas uma grande irritação no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reclamou da conectividade instável em um momento tenso como aquele. De acordo com aliados, o petista avalia a aeronave comprada há 18 anos antiquada, e voltou a considerar a sua substituição. Ao final do voo, ele ressaltou que era preciso pensar sobre a segurança dos aviões utilizados nas comitivas.

A tensão a bordo resgatou, dentro do governo, as discussões sobre comprar um novo avião presidencial ou reformar unidades em posse da FAB. O ex-presidente Jair Bolsonaro comprou aeronaves da Azul, mas os modelos precisam ser adaptados para uso presidencial, uma reforma cara que pode custar pontos na popularidade de Lula.

Desde 2023, o presidente manifestou intenção de substituir o A319, o “Aerolula”, adquirido no seu primeiro mandato, pelos A-330, que têm autonomia de voo maior e estão com a FAB. As adaptações envolveriam instalar uma suíte com cama de casal e banheiro com chuveiro e um gabinete de trabalho privativo.

Assustada com a falha na turbina, fato que obrigou o avião a dar voltas por cinco horas para queimar combustível, a primeira-dama Janja defendeu que a delegação passasse mais uma noite no México. Lula, porém, decidiu que todos embarcariam imediatamente na aeronave reserva que os esperava no aeroporto.

FAB

O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno, defendeu nessa quinta-feira (3) a compra de um novo avião presidencial. A discussão sobre a compra de uma nova aeronave ganhou fôlego depois de problemas com o voo que traria Lula de volta da Cidade do México no início da semana.

“Um País como o nosso, do tamanho do Brasil, merece ter um avião de maior porte para transportar o presidente”, afirmou.

Com problemas técnicos, o avião de Lula fez 50 voltas no céu do México até pousar. A aeronave ficou quase 5 horas sobrevoando a Cidade do México para perder combustível e pousar em segurança.

A falha não foi detalhada e a comitiva precisou usar o avião “reserva” para retornar.

“Pessoalmente eu defendo [a compra de uma nova aeronave]. Esse avião completa 20 anos em 5 de janeiro. O avião é seguro, mas além disso ele tem autonomia que nos atende em parte. Acho que um país como o nosso, uma potência mundial, entre as dez maiores economia do mundo deve ter um avião maior, que tenha mais autonomia e mais espaço para levar o mandatário do país”, disse Damasceno.

Damasceno afirmou que não houve desligamento da turbina e do motor do avião e que as causas da falha seguem em investigação pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Não há prazo para divulgação do relatório preliminar.

Segundo ele, não foram encontrados sinais de “ingestão de pássaros” e outras hipóteses são consideradas.

“Nós não temos indicação de ingestão de pássaros, não há ainda. Normalmente quando o pássaro é grande fica pena, sangue, mas pode ser. Sempre que há uma vibração no motor e dá uma trepidação na estrutura, no airframe do avião, sempre é uma indicação de que às vezes o desprendimento de uma peça, ou uma ingestão de pássaros ou as vezes uma coisa quase absurda a ingestão de um outro alimento que sai de outro avião”, afirmou o comandante.

