Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 9 de março de 2024

A posse da parlamentar no cargo representa um revés para o governo Lula. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Possibilidade de anistia

Pouco tempo após ser indicada para o comando da CCJ da Câmara, a deputada Caroline de Toni (PL-SC) já adiantou que o colegiado pode discutir a possibilidade de anistia para os condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A parlamentar defende também que há “exageros” em algumas acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e menciona a possibilidade de perdoá-lo por questões relacionadas ao episódio.

Relação estremecida

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não está contente com a movimentação realizada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a favor da PEC que amplia a autonomia financeira da autarquia. A relação entre ambos, anteriormente vista como uma ponte de diálogo entre o Planalto e o BC, ficou estremecida após o chefe do Banco encaminhar o texto ao Congresso sem avisar o Executivo.

Relação estremecida II

Pessoas próximas a Roberto Campos Neto relatam que ele nega ter feito qualquer movimento sem o conhecimento do Executivo Federal e que garante que nenhum acordo foi descumprido. Nos bastidores da Fazenda, há quem diga que o líder do Banco Central vem tentando construir um legado no órgão, que possa ser utilizado para o impulso de uma futura carreira política.

Sala secreta

Após o ministro da Educação, Camilo Santana, revelar a existência de uma “sala secreta” na sede da pasta, ex-funcionários que trabalharam durante o governo Bolsonaro afirmaram que o local era de conhecimento comum. Os ex-servidores explicam que o ambiente hospedava um posto de controle de documentos sigilosos do Sistema Brasileiro de Inteligência, o qual, apesar de possuir acesso restrito, não era secreto.

Folga para a vacina

O senador Weverton (PDT-MA) apresentou no Senado um projeto de lei que prevê a concessão de abono de meio período do dia para pais trabalhadores levarem os filhos ou dependentes menores para receber vacinas. A medida, que aguarda validação na Comissão de Assuntos Sociais, visa incentivar a imunização infantil e ampliar a cobertura vacinal no país.

Política das Artes

O Ministério da Cultura anunciou nesta semana a criação de um grupo de trabalho para a construção e implementação da Política Nacional das Artes. A retomada da estrutura, suspensa após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, será coordenada pela Funarte, com possível participação de órgãos e entidades da sociedade civil.

Indicações ao TRF

O governo federal publicou nesta sexta-feira a nomeação de dois desembargadores para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, localizado em Brasília. Os advogados Eduardo Martins e Flávio Jardim foram escolhidos pelo presidente Lula, a partir de duas listas tríplices encaminhadas pela OAB.

Defesa incômoda

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, sinalizou a pessoas próximas que está incomodado com alguns movimentos de seu advogado, Cezar Bitencourt. O tenente-coronel reclama que seu defensor tem dado entrevistas sem seu prévio conhecimento, por muitas vezes mencionando o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, a seu contragosto.

Colaboração necessária

Integrantes da PF ligados à investigação de Mauro Cid afirmam que caso não responda às questões feitas pelos policiais no depoimento agendado para a próxima segunda-feira, o tenente-coronel poderá ser preso novamente de forma preventiva. Apesar da expectativa do militar ser confrontado com informações fornecidas por outros depoentes, a defesa afirma que ele está tranquilo e disposto a colaborar.

Pré-candidatura anunciada

O filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, anunciou sua pré-candidatura a vereador de Balneário Camboriú. Apesar de ainda não estar filiado a nenhum partido, o carioca, atualmente residente no município catarinense, comunicou a intenção de concorrer ao cargo político durante um bingo beneficente.

Atentado negado

O homem detido com uma arma branca durante a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS), alegou ser colecionador de facas. Além de negar qualquer intenção de atentado ou ação criminosa no evento, ele afirma ter participado de mobilizações favoráveis ao ex-presidente em 2023, ao qual possui simpatia.

Atendimento às mulheres

O governo gaúcho inaugurou nesta sexta-feira o novo Centro de Referência da Mulher Vânia Araújo Machado, em Porto Alegre. Em paralelo ao lançamento do núcleo de atendimento a vítimas de violência, o governador Eduardo Leite assinou também a entrega do “Ônibus Lilás”, que será utilizado como unidade móvel para atender mulheres de outras regiões do RS.

Atendimento às mulheres II

O prefeito Sebastião Melo oficializou nesta sexta-feira a criação da Rede Integrada de Proteção à Mulher na Capital. A iniciativa, composta por pastas municipais, estaduais e outras entidades, visa alinhar práticas mais eficazes e políticas públicas mais precisas voltadas ao atendimento de mulheres vítimas de violência.

Ação suspensa

O Executivo Municipal de Porto Alegre e o Ministério Público do RS assinaram um acordo em que o MP desiste de uma ação civil pública para o debate sobre a proteção histórica e cultural do prédio da Smov. A decisão leva em conta uma análise realizada pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultura, o qual alega que não há violação evidente que sustente o avanço da discussão judicial sobre a questão.

Encontro de conselheiros

O secretário municipal de Educação de Porto Alegre, José Paulo da Rosa, representou a capital gaúcha nesta semana na 1ª reunião anual do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais, em Salvador (BA). Ao lado de gestores de outras quatorze capitais, o líder da pasta porto-alegrense integrou as discussões sobre políticas públicas para a Educação Infantil na rede pública de ensino.

Praças revitalizadas

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos anunciou a marca de 500 praças revitalizadas pela prefeitura em Porto Alegre desde o início do governo de Sebastião Melo. A gestão municipal destaca o número inédito de restaurações dos parques realizadas em um único mandato e coloca o app 156+POA à disposição para a solicitação de reparo de novos espaços.

