Por Bruno Laux | 12 de outubro de 2024

Integrantes do núcleo duro do Planalto solicitaram mobilização dos ministros da Esplanada para apoiar candidatos “anti-bolsonaristas” de partidos governistas no segundo turno. (Foto: Agência Brasil)

Ministros mobilizados

Integrantes do núcleo duro do Planalto solicitaram mobilização dos ministros da Esplanada para apoiar candidatos “anti-bolsonaristas” de partidos governistas no segundo turno das eleições municipais. O movimento busca impedir o avanço da oposição nas prefeituras do país, além de demonstrar força de atuação da base aliada.

Compromisso de justiça

Em meio à discussão do governo para a criação de um imposto mínimo para milionários, o presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que, para isentar do IR os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil, o governo tem que “tirar de alguém”. Pontuando que atualmente os ricos pagam proporcionalmente menos tributos do que os pobres, o chefe do Executivo destacou que a isenção tributária para as faixas de renda menores é “um compromisso de justiça”.

Ajuda rápida

O governo federal firmou uma parceria com o Google para viabilizar o acesso rápido e fácil aos serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência no serviço de buscas da plataforma. Quando termos como “ajuda violência mulher” e “ajuda violência doméstica” forem pesquisados na rede, serão apresentados prioritariamente os canais e links oficiais para a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.

Primeiro na fila

De olho em 2026, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, indicou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o primeiro na fila de apoio do partido para a próxima disputa pelo comando do Planalto. O chefe partidário afirma que a expectativa ocorre frente ao status de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, o qual ele acredita que “ainda vai ser candidato”.

Atenção à Primeira Infância

A Casa Civil da Presidência instalou nesta semana o Comitê Intersetorial da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, voltado à coordenação de políticas públicas para o desenvolvimento infantil. Dividido em cinco eixos, o colegiado pretende definir atribuições e ações prioritárias para garantir o pleno desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos, a partir de trabalhos integrados entre ministérios.

Posicionamento neutro

A abertura da CPI das Bets no Senado não causou grandes preocupações no Executivo federal, que deve manter um comportamento “neutro” sobre o colegiado. A expectativa é de que o Planalto não atue para impedir o trabalho do grupo parlamentar, mas que também não aja para estimular o andamento da comissão.

Universalização da energia

Está em tramitação na Câmara um projeto de lei que prioriza municípios rurais que tenham centrais de geração eólica, fotovoltaica ou hidrelétrica nas metas de universalização do acesso à energia elétrica. O deputado Hildo Rocha (MDB-MA), autor do texto, argumenta que é uma contradição as pequenas cidades que abrigam unidades do gênero ainda sofrerem com a falta de luz.

Proibição de corte

A Casa Baixa do Congresso analisa também uma proposta legislativa do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ) que proíbe o corte de serviços essenciais em casas de recolhimento, mesmo em casos de inadimplência. Para o parlamentar, a descontinuidade do fornecimento de água, energia e gás pode comprometer gravemente a saúde de idosos e pessoas com deficiência, levando a emergências médicas nos locais.

Vulnerabilidade financeira

Para a deputada Any Ortiz (Cidadania-RS), o recente levantamento do BC que aponta cerca de R$ 3 bilhões gastos por beneficiários do Bolsa Família em apostas online revela a atual vulnerabilidade financeira de muitos brasileiros, agravada pela falta de conhecimento sobre gestão financeira. A parlamentar defende a inclusão do tema nas escolas como uma ferramenta essencial para preparar as futuras gerações a gerirem seus próprios recursos, evitando endividamento e comportamentos de risco.

Rastreio de emendas

A Procuradoria-Geral da República articulou nesta semana um novo conjunto de ações para rastrear a movimentação de “emendas PIX” destinadas a prefeituras gaúchas através do orçamento secreto. A mobilização visa identificar o destino final de recursos encaminhados para quatro cidades do RS, a partir de emendas de cinco deputados e um senador do Estado.

Sucessos em reeleição

Uma análise realizada pela GloboNews aponta que as cidades brasileiras mais beneficiadas por emendas Pix tiveram um índice de mais de 90% de reeleição de prefeitos no primeiro turno das eleições municipais. Do total de 58 líderes do Executivo de municípios da lista que tentaram conquistar mais quatro anos de mandato, 54 obtiveram sucesso no pleito.

Capacitação de agricultores

A Companhia Nacional de Abastecimento promoveu nesta sexta-feira, em Sant’Ana do Livramento, uma oficina para fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal na Fronteira Oeste do RS. A ação integra um movimento de capacitação de agricultores familiares gaúchos para ampliar a participação de cooperativas e associações em programas de compras públicas.

Cânions em pauta

Frente ao impasse em curso na concessão federal dos parques dos cânions em Cambará do Sul, o governador Eduardo Leite se reuniu nesta sexta-feira com a direção da concessionária do local para discutir soluções. Apesar de o contrato com a empresa ser de responsabilidade do governo federal, o líder gaúcho destacou que o Estado tem máximo interesse em auxiliar na resolução do imbróglio nos locais.

Protesto de servidores

Manifestantes mobilizados pelo CPERS e pela Frente dos Servidores Públicos do RS participaram de um ato estadual unificado nesta sexta-feira, em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. Os servidores gaúchos protestaram em reivindicação a pontos como a implementação de gestões democráticas nas escolas, a revisão dos salários da categoria e a oposição à adoção de Parcerias Público-Privadas.

Parcerias internacionais

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Federação das Câmaras de Comércio Exterior e Corpo Consular do RS reuniram-se nesta sexta-feira, em Porto Alegre, para debater pautas de desenvolvimento e parcerias com o Estado. Representantes da Alemanha, Argentina, Canadá, China, Japão, Suíça, Reino dos Países Baixos, Reino Unido e Uruguai expuseram no encontro os seus respectivos status de negócios com os gaúchos, além de propor ações de ampliação nas trocas comerciais.

