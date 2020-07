Mundo Papa elogia resolução da ONU que pede o fim de conflitos para combater o coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Papa Francisco acena para os fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano. Foto: Reprodução Papa Francisco acena para os fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O papa Francisco expressou neste domingo (5) seu apoio a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que pede o fim dos conflitos armados para ajudar no combate à pandemia do coronavírus.

“O pedido de um cessar-fogo imediato e global, que proporcionaria a paz e a segurança necessárias para fornecer ajuda humanitária, é econômico”, disse o pontífice durante a oração do Angelus na Praça de São Pedro do Vaticano.

A resolução, apresentada por França e Tunísia, pede “o fim imediato das hostilidades em todas as partes e situações” e passou por 3 meses de negociações até ser adotada, por unanimidade, pelo Conselho de Segurança da ONU.

“Espero que essa decisão seja implementada rapidamente e de forma efetiva pelo bem de tantas pessoas que estão sofrendo” disse o papa, que desejou também que a resolução “constitua um corajoso primeiro passo rumo à paz futura”.

