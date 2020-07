Mundo Papa segue aflito com a conversão da basílica de Santa Sofia em mesquita

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







"Meu pensamento vai a Istambul. Penso em Santa Sofia. Estou muito aflito", declarou o pontífice Foto: Reprodução "Meu pensamento vai a Istambul. Penso em Santa Sofia. Estou muito aflito", declarou o pontífice. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O papa Francisco afirmou neste domingo (12), ao final da oração do Angelus, que está “muito aflito” com a conversão da antiga basílica de Santa Sofia de Istambul em mesquita por decisão do presidente da Turquia.

“Meu pensamento vai a Istambul. Penso em Santa Sofia. Estou muito aflito”, declarou o pontífice, fora do discurso previsto. As palavras do papa foram o primeiro comentário do Vaticano sobre a decisão da Turquia.

O Osservatore Romano, jornal do Vaticano, informou na edição de sábado a decisão turca e citou as principais reações internacionais, mas não fez comentários. Santa Sofia, construída no século VI pelos bizantinos que coroavam no local seus imperadores, foi declarada pela Patrimônio da Humanidade pela Unesco e é uma das principais atrações turísticas de Istambul, com 3,8 milhões de visitantes em 2019.

Convertida em mesquita após a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, o local foi transformado em museu em 1934 pelo líder da jovem República Turca, Mustafa Kemal Atatürk, que desejava “oferecê-la à humanidade”.

Vários países, sobretudo Rússia e Grécia, que acompanham de perto a evolução do patrimônio bizantino na Turquia, assim como Estados Unidos e França, criticaram a transformação da antiga basílica em local de culto muçulmano. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que promove a ideia há vários anos, rebateu as críticas internacionais e afirmou que este é um “direito soberano” do país.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo